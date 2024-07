Abbazie in Festival 2024 - “Libera, storia di un viaggio”: la prima donna a fare il giro del mondo sulle due ruote

Ultimo appuntamento per il ricco cartellone di Abbazie in Festival 2024, che quest’anno si contraddistingue per un’apertura sempre maggiore all’inclusività, introducendo le serate musicali e teatrali dal sempre altissimo livello con performance e incursioni di artisti diversamente abili. Giovedì 18, alle ore 20.45, sarà Stefania Bovo, presidente della Scuola Trivento Cani Guida, interessante voce pop, ad aprire la serata portando la sua testimonianza di artista non vedente, impegnata nel formare ogni anno almeno 15 cani guida che vengono poi affidati ai non vedenti:

Le mura della millenaria Abbazia di Sant’ Eustachio di Nervesa della Battaglia accoglieranno poi l’ultimo appuntamento del Festival, uno spettacolo teatrale dal sapore rivoluzionario dal titolo “Libera, storia di un viaggio”. Ambientata alla fine dell’800, la pièce è ispirata alla vera storia di Annie Choen, detta Londonderry, che sfidò le norme sociali del tempo per compiere un gesto straordinario: è stata infatti la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta.

Evarossella Biolo porta in scena questa straordinaria avventura con un entusiasmo contagioso, raccontando la storia di Annie con il fervore di chi ha scoperto un tesoro nascosto. Questo spettacolo è molto più di una semplice cronaca storica: è un viaggio emozionante verso l’emancipazione e l’autodeterminazione, un inno alla forza di volontà di una donna che ha sfidato il mondo intero. In scena anche la riproduzione della bicicletta con cui ha compito il suo viaggio: è quasi possibile sentire il vento tra i capelli mentre Annie pedala attraverso terre sconosciute e sfida le aspettative di una società che cercava di tenerla al suo posto.

Matteo Gobbo Trioli, direttore artistico di Abbazie in Festival, nonché Segretario generale di Fondazione Efesto che guida l’edizione inclusiva: “Con questo ultimo appuntamento abbiamo scelto di portare in scena una storia inedita e potente, che parla di emancipazione e di coraggio. Il tema si sposa con lo spirito di inclusività che permane sempre più nel Festival”

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, senza prenotazione e privi di barriere architettoniche.

Abbazie in Festival è sostenuta dalla sinergia dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto e Arper spa (main sponsor) con l’organizzazione generale di Fondazione Efesto, ente per la cultura inclusiva.