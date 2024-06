Abbazie in Festival 2024

Tutto pronto per l’esordio dell’edizione 2024 di Abbazie in Festival, all’insegna del motto “In una cultura sempre più inclusiva”. Quest’anno il festival si arricchisce di una data in più, offrendo cinque imperdibili appuntamenti che promettono un’esperienza unica nel segno dell’inclusione artistica e della valorizzazione del patrimonio storico, trasformando le storiche abbazie della provincia di Treviso in palcoscenici viventi che risplendono sotto il sole estivo e nelle fresche serate tra giugno e luglio.

Santa Bona di Vidor, Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso, Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia, Santa Maria Assunta a Mogliano e il giardino dello spazio culturale Margherita Hack a Monastier di Treviso: questi i luoghi magici che apriranno le loro porte gratuitamente al pubblico in cinque eventi contraddistinti da un programma musicale e teatrale di qualità, accessibile e inclusivo, con l’obiettivo di offrire a tutti cultura e bellezza nelle prossime serate d’estate, ma non solo.

Matteo Gobbo Trioli, direttore artistico di Abbazie in Festival, nonché Segretario generale di Fondazione Efesto che guida l’edizione inclusiva: “La manifestazione si distingue per il suo impegno nella sostenibilità, la gratuità degli eventi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le storie di emancipazione femminile trovano un’eco potente tra le mura millenarie, mentre i giovani ed alcuni meno giovani artisti emergono con forza, rinnovando l’antico legame tra musica e teatro. Abbazie in Festival non è solo un omaggio alla bellezza e alla storia, ma una celebrazione della capacità dell’arte di unire e ispirare, tracciando nuovi sentieri di inclusione e creatività”.

Si comincia domenica 23 giugno, in una serata sotto le stelle (in caso di maltempo all’interno della Chiesa dell’Abbazia). Nell’affascinante cornice dell’Abbazia di Santa Bona, che domina il fiume Piave nel guado di Vidor, echeggerà l’inconfondibile voce di Lara Pasquali in un evento musicale unico: “From Hollywood with Jazz” per celebrare l’epoca d’oro del jazz attraverso i brani più belli dei film hollywoodiani dagli anni Trenta agli anni Sessanta. Note ritmate e dall’intramontabile fascino di Hollywood, con omaggi a icone come Marilyn Monroe, Judy Garland e Debbie Reynolds, in uno spettacolo che promette emozioni e suggestioni indimenticabili.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 28 giugno, alle ore 20:45. Il chiostro dell’Abbazia di Santa Maria Assunta di Mogliano Veneto vivrà un viaggio metaforico con “Le stagioni non hanno stagione: da Vivaldi a Piazzolla senza un nesso ma solo emozione”. Le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi e quelle di Astor Piazzolla dialogheranno tra loro con arrangiamenti originali e interpretazioni fuori dal comune, con archi e bandoneon per un viaggio metaforico musicale da Venezia a Buenos Aires.

Giovedì 4 luglio, ore 20:45, sarà il momento dell’Abbazia di Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso, con “Il romantico viandante: un viaggio con Schubert nel verde antico”. Il pubblico vivrà un raffinatissimo viaggio con il classico dei romantici compositori Franz Schubert, nell’antica abbazia immersa nel verde. Un pianoforte gran coda suonato da Giacomo Menegardi, vincitore del rinomato Premio Venezia 2023 sarà il protagonista insieme ad un violino e un violoncello di grandi eccellenze nel panorama della musica da camera europeo. Alcuni momenti coreutici in stile neoclassico accompagneranno il Trio schubertiano opera 100 raramente eseguito il pubblico per la difficoltà esecutiva.

Giovedì 11 luglio andrà in scena un’originale data OltreFestival, dedicata al teatro inclusivo nel giardino spazio culturale Margherita Hack di Monastier di Treviso, alle 20.45 andrà in scena “MISS SCESPIR: la vera storia di mister William Shakespeare raccontata dalla moglie di lui”. Una raffinata produzione Matàz Teatro, con testi di Franco Demaestri e regia di Marina Biolo Marsale. La stessa regista sarà protagonista nella sua Prima di già innumerevoli successi. Monologhi e dialoghi con l’intervento dell’attore “sulle ruote” bellunese Lorenzo Pradael e Chiara Rigo.

L’ultimo appuntamento è previsto per giovedì 18 luglio, ore 20.45, all’Abbazia di Sant’ Eustachio a Nervesa della Battaglia, con un ulteriore appuntamento teatrale. “Libera, storia di un viaggio” è uno spettacolo ispirato alla vera storia di Annie Cohen, detta Londonderry; di e con Evarossella Biolo e la regia di Marco Artusi. Tra i due vicini appuntamenti teatrali, madre e figlia si passano il testimone artistico in palcoscenico con storie di emancipazione femminile.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, senza prenotazione e privi di barriere architettoniche.

Abbazie in Festival è sostenuta dalla sinergia dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto e Arper spa (main sponsor) con l’organizzazione generale di Fondazione Efesto, ente per la cultura inclusiva.