Abitare il cinema - Conferenza e proiezione di Emilia Tapprest e Matthew C. Wilson

Continua il ciclo di conferenze di Fabrica dedicate al tema "Co-Ecologies" con la presentazione e proiezione dei registi e artisti-ricercatori Emilia Tapprest e Matthew C. Wilson, che si terrà a Fabrica giovedì 21 settembre alle 19:00.



Emilia Tapprest, fondatrice di NVISIBLE.STUDIO, è una regista finlandese-francese e ricercatrice nell’ambito del design. Dopo una formazione in design industriale, si è dedicata al cinema. Unendo questi due campi, Emilia esplora il modo in cui i sistemi, le interfacce e le narrazioni culturali interagiscono con le persone in modo emotivo.



Matthew C. Wilson è un regista e artista americano stabilitosi nei Paesi Bassi. I suoi progetti utilizzano approcci orientati alla ricerca e al site-specific e seguono in modo eclettico l’inerzia della modernità, attraverso le crisi ecologiche contemporanee, orientandosi verso ipotetici futuri.



Tapprest e Wilson cureranno anche il workshop di tre giorni "Abitare il Cinema". Un’occasione per esercitare la sensibilità cinematografica degli artisti in residenza a Fabrica attraverso un approccio in cui il cinema è concepito come un processo di accrescimento e spostamento dei sensi attraverso la trasformazione degli spazi fisici in spazi psicologici.





Conferenza in lingua inglese