Abitare in città. Un diritto di tutti o un privilegio solo per chi se lo può permettere?

Prosegue il ciclo di assemblee tematiche sui bisogni del territorio e sulle risposte che i comuni e le comunità locali possono mettere in campo. La prossima sarà sul diritto alla casa e sulla rigenerazione urbana e si terrà il 27 aprile alle 20.45 presso il Centro Anziani in via Dalla Chiesa 1/b.

Da un lato i prezzi del mercato immobiliare alle stelle e la scarsità di alloggi popolari disponibili, dall'altro salari già bassi di per sé che vengono ulteriormente depotenziati dall'aumento dell'inflazione. Il risultato è che la nostra città come tante altre, non è più accessibile per tutti, in particolare per i giovani che sono costretti a spostarsi altrove. Un problema demografico e sociale enorme che rischia di creare città abitate solo da chi se le può permettere.

Parleranno autorevoli ospiti:

- Pierfrancesco Maran: Assessore alla Casa del Comune di Milano

- Francesca Benciolini: Assessore alle Politiche Abitative del Comune di Padova

- Ezio Micelli: docente IUAV Venezia

- Oscar Borsato: consigliere di amministrazione Ater Treviso.

L'evento come sempre è pubblico e gratuito.