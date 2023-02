"Abitare i luoghi. La città come palcoscenico" - 2^ edizione del laboratorio di teatro di cittadinanza

Dopo il successo dello scorso anno torna a Treviso il progetto di teatro di Cittadinanza di Mattia Berto, che si sta muovendo nelle città del Veneto. Una chiamata per tutti i cittadini dai 18 anni in su che hanno voglia di scendere in campo per raccontare i luoghi del cuore. Sarà lo sguardo di chi abita ed ama Treviso a dar vita ad una performance aperta alla cittadinanza in un luogo magico della città. Ancora una volta, il teatro di Cittadinanza, condivide e anima le piazze, le strade e i luoghi che viviamo e chiede a chi lo incontra di raccontare e raccontarsi per costruire uno sguardo nuovo di collettività sul domani.

Note di Mattia Berto

In questi anni il Teatro di Cittadinanza sta sperimentando con le comunità e le città. La memoria immateriale, tutte le conoscenze e i saperi delle città e di chi le vive sono un patrimonio da salvare. Il Teatro di Cittadinanza usa il teatro come tramite per mappare e raccontare questi mondi. A Treviso dopo aver portato i Trevigiani a vivere in maniera inedita gli spazi del Teatro Mario Del Monaco sarà il tempo di narrare gli spazi urbani. Dopo un lavoro di ricerca storica e del territorio e dopo aver scaldato le nostre voci e i nostri corpi sarà proprio un luogo simbolo di Treviso, la pescheria a ospitare la nostra performance di Cittadinanza il 5 Marzo mattina. Un atto simbolico che vede i cittadini protagonisti con le loro storie dei luoghi che vivono e amano grazie a uno strumento senza tempo il Teatro.

25 febbraio 2023 > 5 marzo 2023

Sala prove - Teatro Del Monaco di Treviso

A cura di Mattia Berto

4 incontri

massimo 15 iscritti

18-70 anni

100€ a persona

Per informazioni e iscrizioni scrivere a education@teatrostabileveneto.it