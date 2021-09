Ac/Dc live @ River Plate

Emotional Experience è un'esperienza di ascolto e visione emozionante che non si può descrivere a parole ma che va vissuta in prima persona!

Assisterete alla proiezione di un concerto di elevata qualità tecnico-artistica abbinato ad un'eccezionale qualità audio video della riproduzione.



Mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 20.30 tutti al Teatro Auditorium Antiga - proiezione dello storico concerto degli AC/DC: Live at River Plate.



L'evento è gratuito, su prenotazione e con posti limitati. Sarà richiesto il Green Pass.

