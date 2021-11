Acces bars: un mondo di possibilità serata di presentazione gratuita

? Cosa sono gli Access Bars®?

? Quali nuove possibilità creano nelle nostre vite?

? Quanta facilità possono portarci?



Una serata per esplorare questo strumento, facile, pragmatico ed estremamente efficace nell'accelerare il cambiamento individuale secondo le leggi universali.



Il trattamento Access Bars® è lo strumento di base di Access Consciousness e si sta diffondendo a grande velocità nel mondo per la sua efficacia. Attualmente viene praticato in oltre 175 stati.



Attraverso un leggerissimo sfioramento di 32 punti collocati sulla testa, il trattamento Access Bars contribuisce al benessere psicofisico, generando un profondo rilassamento equiparabile ad anni di meditazione e rigenerando attivamente le energie.



Access Bars crea consapevolezza sia nella persona che dà che in quella che riceve il trattamento, mettendole in contatto con il proprio sapere ancestrale e spalancando le porte a una vita di facilità, gioia e gloria.



Serata con Roberta Marzola, facilitatrice Access Bars®, operatrice Access Energetic Facelift™, facilitatrice PSYCH-K®, LoveHealing®, SpiritualCoach® | www.robertamarzola.it



Serata gratuita aperta a tutti, previa prenotazione.



POSTI LIMITATI: richiesta prenotazione





A seguire, domenica 14 novembre si terrà una classe di Formazione operatori Access Bars presso Centro ?yurveda e Yoga Mah?jyoti?

Per informazioni:

https://www.facebook.com/events/1578974879109033



? Per informazioni e prenotazioni:



Roberta Marzola cell/Telegram 320 4103952 – info@robertamarzola.it



Lucia Costa cell/WhatsApp 339 137 1047 - info@mahajyotih.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...