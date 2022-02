Access bars: serata di presentazione gratuita e formazione operatori

? Cosa sono gli Access Bars®?

? Quali nuove possibilità creano nelle nostre vite?

? Quanta facilità possono portarci?



Come sarebbe esplorare questo strumento, facile, pragmatico ed estremamente efficace nell'accelerare il cambiamento individuale secondo le leggi universali?



Il trattamento Access Bars® è lo strumento di base di Access Consciousness e si sta diffondendo a grande velocità nel mondo per la sua efficacia. Attualmente viene praticato in oltre 175 stati.



Attraverso un leggerissimo sfioramento di 32 punti collocati sulla testa, il trattamento Access Bars contribuisce al benessere psicofisico, generando un profondo rilassamento equiparabile ad anni di meditazione e rigenerando attivamente le energie.



Access Bars crea consapevolezza sia nella persona che dà che in quella che riceve il trattamento, mettendole in contatto con il proprio sapere ancestrale e spalancando le porte a una vita di facilità, gioia e gloria.



Con Roberta Marzola, facilitatrice Access Bars®, operatrice Access Energetic Facelift™, facilitatrice PSYCH-K®, LoveHealing®, SpiritualCoach® | www.robertamarzola.it



???



PRESENTAZIONE



Martedì 22 febbraio ore 20.30: serata gratuita aperta a tutti, previa prenotazione.



POSTI LIMITATI: richiesta prenotazione



???



CLASSE DI FORMAZIONE PER OPERATORI ACCESS BARS



Il corso dura 8 ore distribuite in una giornata e, oltre a una parte teorica, prevede di ricevere e dare il trattamento due volte.

Riceverai un manuale e le mappe dei punti da trattare.

Alla fine del corso ti verrà rilasciato un attestato come operatore certificato Access BARS® e verrai subito iscritto come operatore nel sito Access Bars Consciousness®.



A CHI SI RIVOLGE IL CORSO

A chiunque senta la necessità di portare un grande cambiamento nella propria vita.

Chiunque desideri aggiungere uno strumento di potenziamento alla propria professione.

Chiunque percepisca la potenza della tecnica.

Chiunque senta il richiamo a creare possibilità più grandi...

Tutti sono i benvenuti!

Non sono richiesti prerequisiti.



???



? Gli eventi si tengono presso il Centro ?yurveda e Yoga Mah?jyoti?



? Per informazioni e prenotazioni:



Roberta Marzola cell/Telegram 320 4103952 – info@robertamarzola.it



Lucia Costa cell/WhatsApp 339 137 1047 - info@mahajyotih.com