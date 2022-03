Come accrescere onestà, coerenza e altruismo nei giovani?

La Via della Felicità organizza un webinar informativo basato sul programma per gli educatori.



Nei soli Stati Uniti, i cortili delle scuole sono diventati teatri del crimine almeno 16.000 volte al giorno. Quanto all’Europa, un sondaggio condotto dalle Nazioni Unite sul tasso della criminalità ha concluso che il 40% circa delle città nei paesi dell’Unione Europea rappresentano un ambiente “piuttosto pericoloso” o “molto pericoloso”.



Il 65% dei ragazzi tra i 13 e i 17 anni di età dicono che ci sia “una gran quantità” o “una discreta quantità” di imbrogli nelle scuole. Il 30% degli alunni delle scuole medie sono affetti da “bullismo”.



In aggiunta alle influenze esistenti all’interno della comunità, la tua famiglia e i tuoi bambini sono soggetti a una valanga di messaggi negativi trasmessi dai mass media e dallo spettacolo, tutti elementi che minacciano di compromettere il loro benessere. Concetti di moralità e giusta condotta vengono insegnati troppo raramente ai nostri giovani, il che li lascia alla deriva senza una bussola morale.



La Via della Felicità è uno strumento efficace per combattere quelle influenze negative e ristabilire la fiducia, l’onestà e il decoro intorno a te. Una guida basata sul buon senso per una vita migliore può fornire ai tuoi figli la bussola di cui hanno bisogno per vivere in armonia l’uno con l’altro, nonché un fondamento morale che utilizzeranno per il resto della loro vita. Ovunque il libro sia stato usato, i genitori hanno riferito miglioramenti significativi avvenuti nel comportamento, nell’atteggiamento e nella cooperazione dei loro figli.



Il risultato è un ambiente domestico più positivo e una comunità più sicura per tutti.

Come è scritto ne La Via della Felicità, “Il potere di indicare la via verso una vita meno pericolosa e più felice è nelle tue mani”.



Usando questa guida basata sul buon senso per una vita migliore, è possibile creare un impatto positivo nella propria comunità e contribuire a ridurre la criminalità e la violenza. Non religiosa e apolitica, La Via della Felicità è stata stampata in 100 milioni di copie in 97 lingue. La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, ha dimostrato risultati nel ridurre la criminalità e nel sedare disordini. È stata usata efficacemente come strumento di educazione per i giovani e ha dato loro la guida di cui hanno bisogno per riuscire nella vita.



In linea con questo programma, i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar gratuito informativo intitolato “Come Accrescere Onestà, Coerenza e Altruismo?”, che verrà tenuto dalla Dott.ssa Arianna Lezza.



L’incontro online avverrà attraverso la piattaforma ZOOM Lunedì 14 Febbraio alle ore 20:30.

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com o visita il sito www.laviadellafelicita.org .





Email: italialaviadellafelicita@gmail.com