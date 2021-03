"L'acqua nella cura del corpo e il suo valore rituale": appuntamento in diretta Facebook

Il 3°appuntamento del nostro percorso culturale sul sacro valore dei riti ci porta martedì 2 marzo alle ore 20.30 ad approfondire questo importante e magico argomento: "L'acqua nella cura del corpo e il suo valore rituale" insieme a Teresa Martinelli, titolare della storica Erboristeria Drogheria Foresti di Treviso.



In diretta Facebook nella pagina https://www.facebook.com/robeturche.



L'acqua è da sempre presenza fondamentale nella vita dell'uomo, nella sua storia, e accompagna le vicissitudini dei popoli.

Viaggeremo da narrazioni mitologiche, tradizioni religiose fino alla nostra quotidianità.

Da sempre simbolo di purificazione e trasformazione, è presente in riti, cerimonie e momenti religiosi in cui trovano spazio anche profumi ed essenze per la cura del corpo e dello spirito.



Teresa Martinelli

Naturopata ed erborista, titolare della storica Erboristeria Drogheria Foresti di Treviso. Da 34 anni svolge con cura e professionalità questo antico lavoro.

https://drogheriaforesti.it/



L'evento è in diretta Facebook, gratuito.



Info e contatti: Robe turche

T. 3914360734 robeturche@gmail.com

https://www.facebook.com/robeturche