Acrobatic motor show a Conegliano: spettacolo per Ferragosto

Finalmente in Veneto uno degli eventi più adrenalinici: "Acrobatic Motor Show" ; la nuova produzione 2020 della compagnia di stuntman a motore, intitolata "Police Acadey Show", fa tappa solamente per pochi giorni in via Don F. Benedetti nella zona industriale Campidui di Conegliano. Uno spettacolo mozzafiato di esibizioni motoristiche, svolte da piloti professionisti alla guida di auto su due ruote, che eseguiranno testacoda, parcheggi ad alta velocità, ed azioni cinematografiche tanto assurde quanto incredibili. Un appuntamento irripetibile per gli appassionati del genere e per le famiglie stesse che potranno ammirare inoltre stunt riders nell'esecuzione di trick spettacolari, e dei super effetti speciali.

Lenny Alvarez, il noto manager titolare dell'omonima agenzia internazionale produttrice di eventi e spettacoli, e che ha personalmente organizzato il tour estivo 2020 anche in Veneto, si fa garante di uno spettacolo molto divertente, adatto a tutte le età, con momenti di suspance, dovuti inoltre ad incroci e passaggi pericolosissimi, ed evoluzioni perfino infuocate. Gli spettacoli andranno in scena venerdì 14 e sabato 15 Agosto rispettivamente alle ore 21:15. Domenica 16 Agosto 2020, alle ore 18:30 e alle ore 21:15. Si consiglia la prenotazione al numero 389.0478705. Biglietti a partire da 8 euro con prenotazione online al seguente link

