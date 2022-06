Adba Show all'Arena Estiva del Teatro Accademico

Il gruppo nasce dall'idea del produttore Alberto Bertapelle di mettere in scena uno spettacolo musicale dove il pubblico possa sentire un bel concerto di musica dal vivo, ma possa anche nel contempo godere di una parte visiva indispensabile nel mondo d'oggi dove tutto è basato sull'immagine. E gli Abba e la loro musica si prestavano più di ogni altro per la realizzazione dell'idea.

Il gruppo comincia subito a farsi apprezzare per la brillantezza ed energia dei suoi spettacoli ed a suonare in prestigiose piazze e locali in tutta Italia ed all'estero, tra i quali spiccano l'"Alcatraz" di Milano, il "Live Club" di Milano, il "Fuori Orario" di Parma, la "Capannina' di Forte dei Marmi, Piazza San Marco per la chiusura del Carnevale di Venezia 2009 e per l'apertura di quello del 2013, Notte delle Stelle in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2011.

Numerose anche le partecipazioni TV: "Stella Gemella" condotta da Lorella Cuccarini ed in onda in diretta in prima serata su Canale 5, Nientology su DeeJay TV, inoltre RTSI Svizzera, Canale Italia...Nonostante la crescente popolarità il punto fermo del gruppo rimarrà sempre e comunque quello di partenza: divertire il pubblico attraverso la magia delle musiche degli Abba.