Centenario dell’Aeronautica Militare, open day a Treviso il 4 giugno

Domenica prossima 4 giugno, nell’ambito delle celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare, il 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento di Treviso aprirà le porte per raccontare e condividere con il territorio la storia, i valori fondanti, la propensione verso il futuro e il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e gli uomini dell’Aeronautica Militare al servizio del Paese e della collettività. Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 il Reparto sarà, infatti, aperto alle visite e ci sarà la possibilità di essere

partecipi in moltissime attività, iniziative ed attrazioni che si svilupperanno per tutta la durata dell’evento. In particolare è stata prevista una mostra statica di velivoli storici ed attuali, la possibilità di visionare da vicino alcune dei velivoli operati dal Reparto, l’apertura del museo storico dedicato all’asso dell’aviazione Giannino Ancillotto, la possibilità di provare dei simulatori di volo e di velocità, la riproduzione di piccoli cortometraggi riguardanti l’operatività della Forza Armata unitamente alle attività svolte dal Reparto a supporto ed un’esposizione di moto e auto d’epoca. Inoltre, per i giovani ospiti ci sarà un’area divertimento con giochi gonfiabili e dove sarà possibile praticare il gioco del Pickleball, uno sport di racchetta che rielabora alcune tecniche e regole del più popolare tennis.

Infine, per vivere una giornata indimenticabile all’insegna dell’Arma Azzurra e celebrare insieme il suo 100° compleanno, ci sarà anche un’area ristorazione ed un’area dove saranno disponibili dei gadgets che sono stati appositamente realizzati per il Centenario e più in generale per l’Aeronautica Militare. La giornata sarà anche una occasione per poter contribuire alla raccolta di fondi a favore l’AIRC che l’Aeronautica Militare ha posto a testimonianza nell’ambito delle celebrazioni del Centenario.

Il 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento assicura la gestione tecnico-logistico-manutentiva dei Sistemi d'Arma di competenza secondo le direttive tecnico-operative emanate dal Comando Logistico dell'A.M. nell'ambito della pianificazione generale della Forza Armata e provvede, in virtù delle proprie capacità manutentive, ad attività che possono essere richieste dal Comando Logistico dell'A.M. relativamente ad altre linee di aeromobili o sistemi d’arma. Alla data odierna le linee di aeromobili competenza del Reparto includono tutti gli elicotteri della Forza Armata: HH-101, HH-212, TH-500 e HH-139 oltre al velivolo AM-X. Il Reparto è inoltre ente manutentivo di riferimento per i sistemi di ricognizione e puntamento – POD RecceLite e Litening – delle linee aerotattiche nonché di tutto l’armamento di bordo e terrestre, dei sistemi di Difesa Terra- Aria dell’Aeronautica Militare e di diversi equipaggiamenti di missione ed emergenza (Radio di Emergenza e Night Vision Goggles).