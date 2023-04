Afternoon Tea “Haru”

Prenotazioni disponibili online su https://forms.gle/uZhnKQ57djxajKdK9

L’Afternoon Tea di Ikiya è a numero limitato: una volta raggiunta la capienza massima le prenotazioni vengono chiuse.

L’Afternoon Tea di aprile è dedicato alla primavera, agli alberi fioriti, al vento tiepido, ai primi frutti e germogli e alla spettacolare rinascita della natura. Ed è proprio la primavera, ? “haru” in giapponese, colorata del rosa dei fiori di ciliegio sakura e del gioioso verde dei prati, la nostra fonte di ispirazione per l’appuntamento di questo mese! Vi proponiamo quindi un menù fresco e genuino, preparato con solo ingredienti di stagione, in cui ritrovare l’inconfondibile e autentico sapore della meravigliosa primavera in Giappone.

Ikiya vi propone un menu pensato apposta per l’occasione, ricco di specialità dolci e salate, grazie anche alla collaborazione con Baking Bees di Castelfranco (TV). Come sempre, il tutto è accompagnato da una selezione speciale di tè giapponesi in free refill. Vi aspettiamo!

La partecipazione ha un costo di 28,00€ a persona, che comprende il seguente menu:

– Takikomi Gohan: riso saporito con verdure di stagione;

– Tamagoyaki: frittata giapponese agrodolce;

– Mix di Street Food giapponese vegetariano;

– Sakura Cheesecake;

– Monoporzione al cioccolato con namelaka al matcha.

ALLERGENI: lattosio, frumento, uova, soia.

Lista di tè tra cui scegliere (con free refill):

– Tè nero affumicato al legno di ciliegio sakura

– Tè verde Genmaicha

– Tè verde Bancha

– Tè verde con fragola e violetta “Lolita”

I soci ordinari 2023 hanno diritto ad un aperitivo di benvenuto: drink alcolico o kukicha allo yuzu frizzante (analcolico).

Cosa sono gli Afternoon Tea di Ikiya?

Regalatevi un momento di relax in puro stile giapponese e lasciatevi coccolare da un menu esclusivo con piccole prelibatezze dolci e salate e un tè a scelta tra la nostra selezione in free refill. Ogni mese una proposta diversa, in armonia con le stagioni e la tradizione nipponica.

Per un’intera giornata, Ikiya apre le sue porte ad amanti del tè, semplici curiosi e inguaribili golosi, offrendo un’esperienza unica. Scegliete il vostro tavolo, accomodatevi, rilassatevi e godetevi snack salati, sandwich, pasticcini e dolci rigorosamente fatti a mano con amore e passione da noi di Ikiya! Il tutto accompagnato da una bella tazza del vostro tè giapponese preferito. Lasciatevi trasportare nella terra del sol levante da profumi e sapori autentici, dimenticate la routine quotidiana immergendovi nel caldo e confortante ambiente della nostra tea room.

Assaporate il vero Giappone, prenotatevi subito ai nostri Afternoon Tea!

Quali sono i dettagli del prossimo Afternoon Tea?

Il prossimo Afternoon Tea si terrà sabato 22 e domenica 23 aprile.

Sabato per tutta la giornata, dalle 11.00 fino all’orario di chiusura della Tea Room (ore 19.00). Domenica dalle 15.30 fino alle ore 19 (orario di chiusura della Tea Room). Potete prenotare il vostro tavolo nell’orario che preferite!

ATTENZIONE: la prenotazione sarà confermata solo dopo il versamento della caparra. La caparra corrisponde a 10,00€ per persona, va versata entro 24 ore dalla prenotazione (con Paypal, Satispay o bonifico) ed è restituibile entro il mercoledì della settimana dell’evento. Tutte le prenotazioni cancellate da giovedì perdono la caparra.

