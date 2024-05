Afternoon Tea pairing

Prenotazioni disponibili tramite modulo Google su https://forms.gle/zr4mqViH3TfaHej16

Via Whatsapp al 391 1867786

Sappiamo che vi era mancato, e abbiamo quindi pensato di proporvelo in una versione migliorata, stagionale ed estiva: torna il nostro Afternoon Tea, in collaborazione con le ragazze di Baking Bees di Castelfranco (TV)!

Per regalarvi un’esperienza rilassante, unica e in puro stile nipponico, vi aspettano specialità dolci e salate, come scones, biscotti, sandwich, cupcake e molto altro! Durante questo evento speciale, ogni piatto è stato ideato per essere abbinato ad un iconico tè giapponese, per permettervi di apprezzare al massimo profumi e sapori di ognuno.

La partecipazione ha un costo di 35,00€ a persona, che comprende il seguente menu:

Tre mini scones con alga nori e sesamo, sour cream al miso ed erba cipollina abbinati ad un wakocha (tè nero giapponese)

Tre mini sando (tamagosando con uova e maionese / cetriolo e crema al matcha / prosciutto, Cheddar e lattuga –> variante vegetariana con pomodoro, Cheddar e lattuga) abbinati ad un kyobancha (tè verde affumicato)

Tre mini cupcake (vaniglia e sakura / yuzu e albicocca / lamponi e matcha) abbinati ad un kamairicha (tè verde cotto in padella)

Tre macarons (sesamo nero / yuzu / matcha) abbinati ad kukicha allo yuzu frizz (tè verde servito freddo)

Chiffon cake (matcha / hojicha) abbinata ad un sencha fukamushi infuso a freddo (tè verde primaverile di alta qualità)

ALLERGENI: frumento, latticini, sesamo, uova, soia.

Orari: è possibile prenotare alle 11.00 o alle 16.00. In queste fasce orarie la nostra tea room sarà interamente dedicata a voi e all’Afternoon Tea.

Ricordiamo che Ikiya ha un numero limitato di tavoli e posti a sedere, pertanto, qualora prenotiate per un numero dispari di persone, vi verrà gentilmente chiesto di condividere il tavolo con un altro partecipante.

I soci ordinari 2024 hanno diritto ad un aperitivo di benvenuto: drink alcolico o analcolico.

Cosa sono gli Afternoon Tea di Ikiya?

Regalatevi un momento di relax in puro stile giapponese e lasciatevi coccolare da un menu esclusivo con piccole prelibatezze dolci e salate e un tè a scelta tra la nostra selezione in free refill. Ogni evento ha una proposta diversa, in armonia con le stagioni e la tradizione nipponica.

Per un’intera giornata, Ikiya apre le sue porte ad amanti del tè, semplici curiosi e inguaribili golosi, offrendo un’esperienza unica. Scegliete il vostro tavolo, accomodatevi, rilassatevi e godetevi snack salati, sandwich, pasticcini e dolci rigorosamente fatti a mano con amore e passione da noi di Ikiya! Lasciatevi trasportare nella terra del sol levante da profumi e sapori autentici, dimenticate la routine quotidiana immergendovi nel caldo e confortante ambiente della nostra tea room.

Quali sono i dettagli del nostro Afternoon Tea pairing?

ATTENZIONE: la prenotazione sarà confermata solo dopo il versamento della caparra. La caparra corrisponde a 10,00€ per persona, va versata entro 24 ore dalla prenotazione (con Paypal, Satispay o bonifico) ed è restituibile entro il mercoledì della settimana dell’evento. Tutte le prenotazioni cancellate da giovedì perdono la caparra.