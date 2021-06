Afternoon Tea: Tanabata - La “Festa delle stelle”

Con l’arrivo dell’estate e della bella stagione, vogliamo introdurre a tutta la nostra clientela una nuova serie di eventi speciali, che avranno luogo una volta al mese, a partire da luglio 2021, al sabato mattina e pomeriggio (d’estate) e anche alla domenica pomeriggio (dall’autunno in poi).

L’idea è quella di ricreare l’intimità e l’esclusività che apprezzavate durante le Ramen Night, ma con un menu dai toni più da tea room, che è la nostra specialità. Ecco quindi per voi i nostri “Afternoon Tea special edition”, i quali avranno, ogni mese, un tema diverso su cui costruiremo l’evento.

Iniziamo con una festività giapponese conosciuta e amata da tutti: il Tanabata. La “Festa delle stelle” cade il 7 luglio di ogni anno (7 agosto secondo il calendario lunare) e celebra l’amore tra Hikoboshi e Orihime, le stelle Altair e Vega. In quest’occasione i giapponesi sono soliti scrivere i propri desideri su dei tanzaku (rettangoli di carta) che poi appendono ai bambù. Alla fine del Tanabata tutti i tanzaku vengono raccolti e o bruciati o lasciati scorrere lungo i fiumi, perché possano raggiungere le stelle e i loro desideri vengano esauditi.

Da Ikiya vogliamo iniziare questo nuovo ciclo di eventi partendo proprio da una delle feste più amate da tutti gli appassionati di Giappone, e darvi la possibilità di immergervi nuovamente nella cucina del vostro Paese preferito.

Quand’è il prossimo Afternoon Tea speciale?

Sabato 10 luglio 2021, con la possibilità di prenotare alle 11.00 o alle 16.00.

Il tema del mese è il Tanabata.

Quali sono i menu dei nostri Afternoon tea speciali?

Ogni mese per voi ci saranno a disposizione 4 tipi di tè diversi (freddi, caldi oppure preparati in maniera particolare) selezionati da Antonella e 1 sake selezionato da Elisabetta, a cui abbineremo 2 dolci monoporzione creati da Anna di Frollalà e 2 porzioni di specialità giapponesi create in collaborazione con il ristorante Shoku di Treviso.

A questi aggiungeremo un omaggio speciale, creato per voi da Papermedia, che porterete a casa con voi e che vi ricorderà il tema del mese.

Quali sono i costi?

Il nostro Afternoon Tea speciale ha un costo pari a 45,00€ (42,00€ per soci ordinari 2021) e comprende: 4 tè verdi, 1 sake, 2 dolci speciali, 2 mini porzioni di piatti giapponesi speciali, 1 creazione mensile di Papermedia.

Potrete gustare il nostro menu in una tea room dedicata solo a voi, e restare quanto tempo desiderate, ponendoci domande sui tè e i sake del mese.

Come potete prenotare?

E’ molto semplice. Compilate il modulo su https://forms.gle/jfA6esFfm65cCDX27 selezionando l’orario e i tipi di menu che volete gustare (classico o vegetariano, con per entrambi la variante analcolica). Dopodiché avrete 24 ore per confermare la prenotazione attraverso il versamento della caparra (15,00€ a testa), che naturalmente vi verrà scalata dal conto finale.

Ricordiamo che le prenotazioni chiudono il giovedì della settimana dell’Afternoon Tea, alle 14.00. Non accettiamo alcun tipo di prenotazione giunta dopo la chiusura.

Le caparre sono restituibili qualora modifichiate o cancelliate la prenotazione entro mercoledì. Tutte le modifiche e le cancellazioni effettuate da venerdì in poi la perdono automaticamente.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...