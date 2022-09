Afternoon Tea & Tsukimi

La partecipazione ha un costo di 25,00€ a persona, che comprende il seguente menu:

- Tsukimi udon: spaghetti udon in brodo con uovo e cipollotto;

- Inari zushi: tasche di tofu fritto agrodolci ripiene di riso e verdure;

- Roll al cacao e crema al tè tostato hojicha;

- Budino al riso con salsa al cioccolato bianco e matcha;

- Mochi agli azuki.

Lista di tè tra cui scegliere (con free refill):

- Tè verde Bancha

- Tè verde Danza Sensuale (dattero, liquirizia, pera, pepe rosa)

- Tè tostato Hojicha

- Tè di grano saraceno Sobacha

I soci ordinari 2022 hanno diritto ad un aperitivo di benvenuto, a scelta tra un Sake e un Tamaryokucha Frizz.

Cosa sono gli Afternoon Tea di Ikiya?

Regalatevi un momento di relax in puro stile giapponese e lasciatevi coccolare da un menu esclusivo con piccole prelibatezze dolci e salate e un tè a scelta tra la nostra selezione in free refill. Ogni mese una proposta diversa, in armonia con le stagioni e la tradizione nipponica.

Per un'intera giornata, Ikiya apre le sue porte ad amanti del tè, semplici curiosi e inguaribili golosi, offrendo un'esperienza unica. Scegliete il vostro tavolo, accomodatevi, rilassatevi e godetevi snack salati, sandwich, pasticcini e dolci rigorosamente fatti a mano con amore e passione da noi di Ikiya! Il tutto accompagnato da una bella tazza del vostro tè giapponese preferito. Lasciatevi trasportare nella terra del sol levante da profumi e sapori autentici, dimenticate la routine quotidiana immergendovi nel caldo e confortante ambiente della nostra tea room.

Assaporate il vero Giappone, prenotatevi subito ai nostri Afternoon Tea!

Quali sono i dettagli del prossimo Afternoon Tea?

Il prossimo Afternoon Tea si terrà sabato 24 settembre, per tutta la giornata, diviso in due fasce orarie: dalle 10.30 alle 14 (ultima prenotazione alle ore 13.30) e dalle 15.30 fino all'orario di chiusura della Tea Room (ore 19.00). Potete prenotare il vostro tavolo nell'orario che preferite!

ATTENZIONE: la prenotazione sarà confermata solo dopo il versamento della caparra. La caparra corrisponde a 10,00€ per persona, va versata entro 24 ore dalla prenotazione (in negozio, con Paypal o bonifico) ed è restituibile entro il mercoledì della settimana dell'evento. Tutte le prenotazioni cancellate da giovedì perdono la caparra.