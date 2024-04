RISTORANTE A CIELO APERTO CON MUSICA LIVE E INTRATTENIMENTI

Unitevi a noi per un viaggio culinario e culturale nel cuore del Peloponneso, senza lasciare l’Italia!

Taberna Itaca vi invita a Agorà – La Grecia in Piazza: un’esperienza unica di ristorazione all’aperto, dove musica, danza e gastronomia greca si fondono in un evento imperdibile.

INGRESSO GRATUITO

Piazza Caduti, Mogliano Veneto

2, 3, 4, 5 Maggio

Dopo il grande successo dello scorso anno, i nostri food truck sono pronti a sorprendervi nuovamente con autentici piatti greci preparati secondo tradizione. Assaporate la Grecia sotto le stelle, accompagnati da intrattenimento e vibranti note musicali.

Programma Intrattenimenti:

Giovedì 2: Musica in filodiffusione e lezione gratuita di balli tradizionali greci

Venerdì 3: Musica live anni 80/90 dei Digito

Sabato 4: Musica live con la cover band dei Beatles Fourback

Domenica 5: Musica ambiente in filodiffusione

CUCINA GRECA AUTENTICA

ASPORTO E TAKE-AWAY DISPONIBILI

MUSICA DAL VIVO

SPETTACOLI DI DANZA

SERVIZIO BAR & RISTORAZIONE COMPLETO

AREA RELAX CON TAVOLI E SEDUTE

Orari di Apertura:

Giovedì: Pranzo dalle 12:00, Cena dalle 19:00

Venerdì: Cena dalle 19:00

Sabato e Domenica: Pranzo dalle 12:00, Cena dalle 19:00

Ampio Menù:

Scoprite i sapori autentici della Grecia con il nostro menù ricco e variegato:

• Pita Feta, Dolmadakia, Tiropitakia, Bastoncini di Feta, Polpettine di Ceci

• Moussaka, Souvlaki, Grigliata Mista, Pita Gyros, Pita Sutsukaki, Frittura di Mare

• Insalata greca, Salse Tradizionali (come Tzatziki e Salsa Salonicco), Yogurt greco

• Baklava, Kataifi

• E molto altro!

Contatti e Informazioni:

Email: taberna.itaca@gmail.com