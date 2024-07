Greenball Cimavilla - 5^ edizione

Dici GreenBall e ti appare l’estate in tutto il suo splendore! Quella che si svolgerà nel weekend del 3 e 4 agosto a Cimavilla di Codognè (TV) è la quinta edizione di questo oramai consolidato appuntamento pallavolistico; consolidamento che lo ha fatto conoscere ben al di là dei confini locali: le 42 squadre iscritte (con chiusura delle iscrizioni, per raggiungimento del numero massimo, parecchi giorni prima della scadenza) ne sono la riprova. L’edizione 2024 è caratterizzata da un’importante novità: il supporto alla realizzazione del torneo dato da A.S.D. Pallavolo Conegliano in termini sia organizzativi, sia economici; collaborazione dalle solide radici e dalle prospettive più che promettenti per il futuro. Gli ingredienti per poter assistere a due giornate di grande pallavolo ci sono veramente tutti! L’invito non può che essere quello di segnare tra le mete dell’estate 2024 questo straordinario appuntamento pallavolistico.