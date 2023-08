Agosto all'Ippodromo - Estate 2023

Scatta sabato all'ippodromo del S. Artemio di Treviso la stagione estiva di trotto. Cinque le serate in cui i cavalli daranno spettacolo sulla pista da chilometro dell'impianto di viale Felissent: oltre al 5 - appunto - il calendario prevede appuntamenti anche per sabato 12 e 19, mercoledì 23 e domenica 27 agosto. Il vernissage estivo è riuscito anche sotto il profilo numerico e tecnico. 66 i soggetti dichiarati partenti nelle sette corse che prenderanno il via alle 19.45. Ma non solo.

La qualità a due e quattro gambe regna sovrana. Basti pensare alla presenza del guidatore-allenatore più vincente in Italia e all'estero, Alessandro Gocciadoro, uno capace di totalizzare nel 2022 somme vinte per oltre 8 milioni di Euro, primo trainer in assoluto in Europa. Uno che in scuderia ha fra i suoi proprietari anche Nikola Jokic, il cestista serbo MVP delle finals NBA e vincitore dell'anello Usa coi Denver Nuggets.

Spazio anche agli eventi collaterali; sabato 5 agosto la prima riunione di corse in notturna ospiterà un raduno di auto “tuning” organizzato in collaborazione con l’Associazione Kraken Events di Marcon. Un centinaio di veicoli saranno parcheggiati in pista di galoppo per farsi ammirare dal pubblico presente. Le auto non faranno esibizioni dinamiche ma solo “da cornice” a quella che si preannuncia un’apertura in grande stile.