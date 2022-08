Jazz Loves Good Cooking: ecco Radiance Duo con tutti i colori della musica jazz

Nuovo appuntamento per Jazz Loves Good Cooking, la fortunata e attesissima rassegna valdobbiadenese che coniuga enogastronomia e musica e che, partita a gennaio, ha attraversato l’intero 2022 regalando straordinari concerti: cibo per il corpo e per l’anima. Venerdì 26 agosto, con inizio alle ore 20:30, saliranno sul palcoscenico del ‘V’, il ristorante dell’Hotel Diana, Matteo Alfonso e Alfonso Deidda. I musicisti, solidamente affermati nel panorama jazzistico nazionale e internazionale, intrecciano, sublimandole, le molteplici forme del jazz “dialogando” tra loro, dentro e fuori dallo spartito, tra virtuosismi e assoli indimenticabili. A Valdobbiadene presenteranno standard tratti dal Song Book americano e composizioni originali, dando vita a un repertorio emozionante.

“Un concerto - commenta Sauro Spagnol, direttore del ‘Diana’ - che chiuderà ufficialmente la programmazione della prima edizione di Jazz Loves Good Cooking. Un esperimento perfettamente riuscito; da gennaio ad oggi, tutti gli appuntamenti hanno registrato il sold out… e siamo pronti per la seconda edizione, che partirà a settembre in tandem e in collaborazione con ValdobbiadeneJazz (il concerto di venerdì è di fatto l’anteprima del Festival, il quale prevede pure una data al ‘V’, diventato a buona ragione e a tutti gli effetti Jazz Club). Una edizione che è destinata a consolidare gli appuntamenti jazz al ‘V’ come eventi imperdibili per gli appassionati del genere e per quanti desiderano trascorrere una serata piacevole. Ma l’autunno porterà anche altre interessanti novità. Stiamo infatti organizzando una rassegna di appuntamenti culturali destinata a far discutere”.

Matteo Alfonso. Diplomato in Pianoforte, Composizione e Musica Jazz, e? docente titolare della Cattedra di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio di Venezia. Ha cominciato l'attività? professionale poco più? che ventenne collaborando stabilmente con musicisti di fama nazionale ed internazionale. Affianca all'attività? di pianista quella di arrangiatore, realizzando musiche per piccoli ensemble, Big band, fino alle musiche di scena. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi Festival in Italia ma anche in Europa, Russia, Canada e America Latina.

Alfonso Deidda. Sassofonista, compositore e arrangiatore. Diplomato con lode in Musica Jazz presso il Conservatorio "S. Pietro a Majella" di Napoli. Durante la sua carriera ha suonato con importanti jazzisti di fama internazionale fra cui: Mike Stern, Tom Harrell, Jimmy Owens, Lester Bowie, Peter Erskine, Ronnie Cuber, Michel Petrucciani, Mulgrew Miller, Carl Anderson, Carl Allen, Norma Winstone, Kurt Elling. Tra i vari musicisti italiani con cui ha collaborato si annoverano Gegè Telesforo, Gianni Basso, Romano Mussolini, Enrico Rava, Roberta Gambarini, Giovanni Tommaso, Franco D'andrea, Flavio Boltro, Glauco Venier, Maurizio Giammarco, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Umberto Fiorentino, Antonio Faraò, Danilo Rea, Tullio De Piscopo, Roberto Gatto, Max Ionata, Andrea Pozza, Julian Mazzariello, Domenico Sanna, Alessandro Lanzoni, Rosario Bonaccorso. È considerato tra le migliori personalità del Jazz italiano.

La rassegna è a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione. Info 349 0079322.

L’evento si terrà nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria e di prevenzione COVID-19.