In streaming lo spettacolo "Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai"

Domenica 7 febbraio alle 16,30 con “AHI AHI AHI, SI SCIOLGONO I GHIACCIAI”, che vede in scena Sergio e Francesco Manfio nei panni del Capi e dell’Assistente, arriva un nuovo divertente appuntamento con il teatro per bambini che si può godere da casa, comodamente sul divano. Quello di domenica è il 12.mo appuntamento domenicale del cartellone digitale “Il teatro a casa vostra”, ideato e organizzato dalla compagnia Gli Alcuni in collaborazione con ISRE per il progetto ALTERN-NATIVE DIGITALI e finanziato dalla Regione del Veneto attraverso il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.

Lo spettacolo viene presentato in streaming gratuito sulla pagina Facebook di Alcuni Teatro Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) con inizio alle 16,30 e resta disponibile per tutta la giornata. Da un paio di settimane, lo spettacolo viene riproposto alla visione anche per le scuole dell’infanzia e primarie, il lunedì alle 14 e il martedì alle 10. Una iniziativa, anche questa, molto gradita, che ha visto il coinvolgimento finora di oltre 100 classi da molte regioni d’Italia.

LO SPETTACOLO: “Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai” per sensibilizzare i bambini sui problemi climatici del pianeta racconta e fa vedere in pratica cosa voglia dire ‘effetto serra’, una tematica di grande interesse. Protagonisti sono il Capi e l’Assistente – ovvero Sergio Manfio, che firma anche la regia, e Francesco Manfio – insieme a un pupazzo di neve che, al Polo Nord, si sta sciogliendo, mentre assistiamo agli sforzi di alcuni giovani esquimesi che cercano in tutti i modi di salvarlo…

Lo scopo è quello di spiegare ai giovani spettatori perché la temperatura del nostro pianeta si sta lentamente alzando, quali sono i problemi che ne derivano e come tutti noi possiamo porvi rimedio, nel comportamento di tutti i giorni, adattando dei comportamenti virtuosi.

UNO SPETTACOLO INTERATTIVO CHE INCORAGGIA LA PARTECIPAZIONE DEI PIÙ PICCOLI : Anche questo spettacolo – come gli altri della rassegna – è stato recitato e ripreso al Teatro Sant’Anna con 3 cameramen che usavano telecamere in alta definizione. Il video è stato poi editato da Gruppo Alcuni in maniera da divertire il giovane pubblico e stimolare la partecipazione da casa, grazie anche alla presenza dei pupazzi dei fenicotteri Lello e Lella che – durante ogni spettacolo – pongono delle domande al pubblico.

I due fenicotteri sono i protagonisti del divertente “gioco a quiz” che interrompe lo spettacolo in alcuni punti.