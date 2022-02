Villorba, quinto appuntamento con la rassegna "Artificial Intelligence in Agorà"

Quinto appuntamento della seconda edizione di "A.I.A. - Artificial Intelligence in Agorà" organizzata da BiblioTreviso e Comune di Villorba con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Treviso, dell'Ulss 2 Marca Trevigiana e della Camera di Commercio di Treviso - Belluno.

L'appuntamento è per martedì 15 febbraio a partire dalle ore 21 per parlare di cryptovalute, blockchain, NFT, attacchi hacker che mettono a rischio dati sensibili e la sicurezza di aziende e pubblica amministrazione. La tecnologia si muove troppo velocemente e altrettanto rapidamente irrompe nel nostro vivere quotidiano. Come aiutare i cittadini a orientarsi in un mondo pieno di termini incomprensibili e apparentemente troppo distanti dal quotidiano? Spiegare la lingua e i concetti del futuro, che è già qui ed ora, è fondamentale per formare cittadini consapevoli dei rischi e delle opportunità che si aprono all’orizzonte. L'incontro si svolgerà esclusivamente in modalità streaming su YouTube e sulle pagine Facebook del Comune di Villorba e di A.I.A. Relatori dell'incontro saranno:

Gabriele Pinosa, amministratore unico Go-Spa Consulting, società di analisi e consulenza finanziaria indipendente;

Luca Sambucci, esperto di intelligenza artificiale e Ceo di Sngrl Xlabs

Il prossimo appuntamento della rassegna si terrà il 15 marzo per parlare di come l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando il mondo delle banche e delle assicurazioni. Quali sono le prospettive nell’immediato e quali le novità che ci attendono? In che modo il sistema bancario e assicurativo si preparano all’avvento delle A.I. e quali sono i rischi da evitare? Artificial Intelligence in Agorà è un progetto che ha come obiettivo quello di fare divulgazione sul tema dell’Intelligenza Artificiale mostrando ai cittadini i differenti punti di impatto che gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno e avranno sulle nostre vite. La formula di A.I.A. prevede una serie di incontri a tema con esperti delle varie discipline (mediche, giuridiche, economiche, industriali) per discutere e conoscere gli aspetti teorici e pratici dell’Intelligenza Artificiale.

