Ail ed Exibeat per Roberto Bosa - Serata di beneficenza

Apertura dalle 18.00 al termine della TUCORUN con HAPPY HOUR



Durante la manifestazione sarà attivo uno stand per la degustazione di panini e patatine del noto “RISTORO DA BEPI”



Il ricavato sarà interamente devoluto all’A.I.L. destinato alla ricerca e alla cura delle malattie onco-ematologiche



L’evento, riproposto dopo la pandemia per il 10° anniversario, è stato creato per ricordare l’amico Roberto Bosa, venuto a mancare a causa di una Leucemia fulminante all’età di 27 anni (2012)

Roberto si stava laureando alla specialistica a Padova e aveva da poco iniziato a gestire l’attività florovivaistica di famiglia.

Un ragazzo con la passione per lo sport, la musica e amante della buona cucina.



Il ricavato dell'intera giornata sarà devoluto all'AIL di Treviso, che ha come presidente da alcuni anni è il sig. Ernesto Bosa, papà di Roberto.