"DALL'ALBA AL TRAMONTO: VIVERE LA GIORNATA CON I RITMI DELLA NATURA"



?DOMENICA 5 DICEMBRE

?10:00/12:00

?CENTRO AYURVEDA E YOGA MAHAJYOTIH

VIA EINAUDI 31 - DOSSON (TV)



Perché dormo 10 ore e mi sveglio stanco e pesante??

Perché se mangio oltre un certo orario digerisco male??

Siamo in relazione con la natura ed il nostro corpo risente dei ritmi quotidiani e dell'alternanza giorno/notte.

Scopri come cambia il nostro corpo nel quotidiano e in che modo i diversi momenti della giornata incidono sul nostro benessere.

In questo incontro imparerai che le piccole abitudini che coltivi ogni giorno, hanno l'immenso potere di migliorare la tua salute!



Il Dr. Marco Colella, medico chirurgo esperto in ?yurveda, ti guiderà attraverso l'affascinante mondo della medicina tradizionale indiana, per imparare a vivere in armonia con i ritmi della Natura scanditi dall'alternanza del sole e della luna, dall'alba al tramonto. Ti insegnerà come fare nella vita di ogni giorno per ritrovare l'equilibrio, sostenere la salute e vivere felici attraverso le diverse fasi della giornata e della tua vita.



?INGRESSO SU PRENOTAZIONE CON CONTRIBUTO CONSAPEVOLE

??3493103293

?info@mahajyotih.com



??POSTI LIMITATI ??