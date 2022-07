A Villa Bolasco la performance itinerante "Alberi maestri"

Alberi maestri è una performance itinerante tout public alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa. Un cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la sua stupefacente esistenza, la sua complessità e la sua incredibile capacità di analizzare e risolvere situazioni complesse, di agire in rete, di affrontare traumi e aggressioni. Un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva attraverso un viaggio, collettivo e individuale al tempo stesso, in cui si incontrano l’universo umano e quello arboreo.



In Alberi maestri parola, suono, cammino, attraversamento, installazioni e contatto si fondono in un percorso sensoriale attraverso un cammino che varia a seconda del paesaggio. Il pubblico seguirà delle guide in un percorso che lo condurrà progressivamente fuori dal contesto in cui è abituato a vivere, passando per zone dove diversi livelli di compresenza tra uomini e piante sono possibili.



