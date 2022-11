Alberi per il futuro- Chi pianta un albero mette radici nel domani

In occasione della Giornata nazionale dell'Albero, domenica 20 novembre a Treviso gli attivisti 5stelle andranno a sostenere i Volontari di ALBERI PER IL FUTURO TREVISO e si troveranno per piantare tanti nuovi alberi. L'iniziativa partita nel 2017 prosegue e cresce con cadenza annuale, sono già più di 300 gli alberi piantati a Treviso da ALBERI PER IL FUTURO TREVISO.



Quando & Dove: ritrovo domenica 20 nov. ore 9.30 in viale della Serenissima dove incrocia la pista ciclabile Treviso-Ostiglia



50 nuovi alberelli saranno piantati e gli altri 100 già piantati attendono di essere annaffiati.Ogni cittadino è invitato a dare una mano, dovete solo portarvi da casa il badile i guanti gli stivali e un annaffiatoio. Il resto lo trovate pronto al parco.



"Vogliamo essere parte attiva della città di Treviso, nuovi alberi sono un messaggio e un obiettivo per il miglioramento della qualità dell'aria. Viviamo purtroppo in una delle zone più inquinate del mondo, il territorio soffre i danni dovuti da inquinamento e cementificazione. La forestazione urbana è una misura da mettere in campo contro i cambiamenti climatici. Per garantire un futuro in salute ai cittadini di Treviso servono alberi e boschi urbani. C'è una guerra mondiale in atto, quella degli Stravolgimenti Climatici, va combattuta in modo pacifico e non-violento a salvaguardia dell'ambiente. Ambiente e salute sono fattori fondamentali per uno sviluppo sociale ed economico che guardi al futuro con ottimismo. Facciamo qualcosa di rivoluzionario DOMENICA 20 nov. PIANTIAMO NUOVI ALBERI".