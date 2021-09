Alberta Nichele: in esposizione a Castello di Godego le opere d'arte dell'artista 27enne

È giovane, intraprendente e appassionata d’arte. Si chiama Alberta Nichele, ha 27 anni e domenica 3 ottobre alle ore 17.00 terrà la sua prima mostra all’Hub0522_Coworking di Via Trento 3, nel cuore di Castello di Godego. L’esposizione dei quadri dell’artista verte alla ricerca di forme e colori che insieme formano un connubio perfetto per uno stile di arte nuovo e astratto.



Tutto, spiega Alberta, si collega al modo di vedere la realtà in più prospettive. “L’arte è condivisione, spero di arrivare alle persone e di suscitare loro qualcosa con le mie opere”.



L’artista cittadellese, che nei social si esprime con il nome di @nialb_art, ha sempre avuto la passione per la pittura e per l’arte in generale. All’età di 8 anni ha fatto il suo primo quadro su tela dal quale si potevano già evincere l’attenzione alla prospettiva e ad un modo di rappresentare le emozioni diverso, quasi suggestivo. Inizialmente i suoi dipinti erano copie di cartoline o di fotografie, poi con il passare degli anni e la continua ricerca di nuove forme, si è avvicinata alla riproduzione di grandi opere, come il noto quadro “I Papaveri” (Les Coquelicots) di Monet che siglò l’inizio di una nuova fase della carriera artistica di Alberta.



Negli ultimi anni, l’artista ha sviluppato uno stile tutto suo, dove il colore diventa il protagonista dell’opera. “Desidero che in tutti i miei quadri il colore diventi il punto focale. Lo trovo puro, brillante e carico di energia. Mi piacerebbe che chi guardasse le mie opere rimanesse travolto da un’energia insolita, che lo porti a decifrare l’opera in una chiave personale, influenzato da emozioni proprie che rendono l’interpretazione della tela unica e personale” conclude Alberta Nichele.





La manifestazione si svolgerà nel massimo rispetto delle ultime normative in materia COVID-19 e con controllo di green pass all’accesso.

