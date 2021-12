"Alberto Sordi era veneto" @Teatro del Pane

ALBERTO SORDI ERA VENETO, il racconto teatrale dello sceneggiatore veneto Rodolfo Sonego, arriva al Teatro Del Pane di Treviso. In occasione del centenario della nascita di Rodolfo Sonego - l’attore e regista Mirko Artuso dirige una serata teatral-multimediale per raccontare e celebrare la figura del grande sceneggiatore veneto padre della commedia all’italiana e inventore del personaggio di Alberto Sordi.

Un evento esclusivo, in data unica, per raccontare la grande figura dello sceneggiatore veneto, del suo rapporto con Alberto Sordi ripercorrendo la sua vita dalle origini venete fino all’arrivo a Roma e la consacrazione nel mondo del cinema. Uno spettacolo suggestivo con Mirko Artuso sul palco impegnato nell’interpretazione di alcuni racconti di Sonego, dialoghi con il ricercatore Franco Melis e ospiti a sorpresa; il tutto accompagnato dalla visione di alcuni spezzoni di film, documenti inediti e momenti musicali dal vivo.

L’appuntamento è per domenica 19 dicembre alle ore 18 al Teatro Del Pane di Villorba- Treviso, sarà un’occasione unica (non ci saranno repliche dell’evento) per ritornare a teatro e conoscere uno degli autori cinematografici più interessanti che il Veneto abbia conosciuto e che oltre ad aver inventato il personaggio di Alberto Sordi è stato tra i padri della commedia all’italiana. L’evento si inserisce all’interno delle attività del progetto Rodolfo Sonego 100, un ricco calendario di eventi online e in presenza pensato per celebrare la figura del grande sceneggiatore, un progetto di Fondazione Francesco Fabbri, Piattaforma Lago e Premio Sonego. Patrocinato e finanziato dalla Regione Del Veneto.

Sul progetto Rodolfo Sonego 100.

Rodolfo Sonego nacque a Belluno il 27 febbraio 1921. Nel 2021 ricorrono i 100 anni dalla sua nascita. In vista di questa occasione, Premio Rodolfo Sonego (il concorso dedicato a giovani sceneggiatori), sostenuto dal Mibact e Regione del Veneto, e Fondazione Francesco Fabbri vogliono rendere omaggio alla vita e alle opere del grande autore bellunese. Gli eventi, offline e online, che si intrecceranno con il percorso del Premio Rodolfo Sonego, vedranno la partecipazione di studiosi, sceneggiatori, giornalisti, registi, ex allievi della “Bottega” dell’autore, e toccheranno diverse città e realtà: i luoghi del bellunese, terra natale di Sonego, ma anche Roma, Torino e Venezia. Da Lago Film Fest, alla Fondazione Francesco Fabbri, passando per la Mostra del Cinema di Venezia, finendo per approdare al Torino Short Film Market. Ospiteranno la rassegna anche istituti superiori, scuole di scrittura, ma anche spazi virtuali e osterie come luoghi d’incontro e di condivisione culturale – secondo la lezione di Sonego.

Alberto Sordi era Veneto.

racconto teatrale dello sceneggiatore Rodolfo Sonego

da un’idea di Carlo Migotto e Viviana Carlet

regia di Mirko Artuso

con Mirko Artuso, il ricercatore Franco Melis, e i musicisti Sergio Marchesini , Francesco Ganassin e Matteo Artuso

DOMENICA 19 DICEMBRE

Ore 18:00