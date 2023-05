Giornata ecologica a Treviso

Il Lions Club Treviso Sile e Contarina S.p.A. organizzano sabato 20 maggio 2023, con il sostegno di Alcedo S.G.R., la giornata ecologica aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. Un’opportunità per fare squadra con la comunità, le famiglie, i cittadini e le associazioni del territorio a favore dell’ambiente.

Il ritrovo è previsto alle ore 9:15 presso la Cooperativa Sociale Onlus Quadrifoglio – zona ospedale Ca’ Foncello – in via Polveriera 4, e durerà circa due ore. In loco saranno distribuiti pinze, guanti, giubbetti e sacchetti che permetteranno la raccolta dei rifiuti abbandonati, così da contribuire alla pulizia della città. L’iniziativa “service” vuole inoltre favorire la sensibilizzazione verso il rispetto e la tutela ambientale.

Alcedo SGR operatore leader in Italia nel Private Equity con sede a Treviso, sostiene l’iniziativa e riconosce l’importanza della salvaguardia ambientale.