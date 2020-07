Giornata mondiale amicizia 2020: l’arte di essere amici, il video per bambini con i mini cuccioli

Oggi è la Giornata Internazionale dell’Amicizia rivediamo il cartone animato L’ARTE DI ESSERE AMICI. Il video per bambini relizzato con i Mini Cuccioli, protagonisti della serie tv in onda tutti i giorni su Rai Yoyo. Un cartone animato speciale per festeggiare l'amicizia è visibile sul sito minicuccioli.it



Il 30 luglio si celebra la Giornata mondiale dell’amicizia 2020. Proclamata nel 2011 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata è stata istituita per sottolineare l’importanza dell’amicizia come espressione più diretta e semplice della solidarietà umana.



In classe i Mini Cuccioli sono poco collaborativi e non perdono occasione per prendersi in giro, dedicando molto tempo alle amicizie "social". Un giorno – all'insaputa l'uno dell'altro – si ritrovano tutti davanti a un'importante mostra di quadri e scoprono con gioia che gli amici virtuali sono i compagni di classe. La riflessione finale li porta ad affermare che: "È inutile andare a cercare lontano quello che puoi avere a portata di mano!"



Il cartoon è stato realizzato per Raccontiamo la Salute con 6A con le classi V A e V B Scuola Primaria “Mons. Tiozzo” di PORTO VIRO (RO).



