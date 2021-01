Alcuni teatro Sant'Anna: riprendono gli spettacoli in streaming

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 17 gennaio alle 16.30 ricomincia con “Rosso come Cappuccetto Rosso” la lunga rassegna teatrale “Il teatro a casa vostra” dedicata alle famiglie - con la direzione artistica de Gli Alcuni in collaborazione con ISRE e FISM - che si svolgerà nella consueta modalità di streaming partecipato. La chiusura dei teatri non ha fermato gli organizzatori, che non vogliono lasciare soli i tantissimi bambini e le famiglie che si appoggiavano a loro per trascorrere del “tempo di qualità” con la famiglia, e che da novembre hanno quindi proposto una nuova modalità di fruizione degli spettacoli attraverso la piattaforma digitale. Sarà sempre la pagina Facebook “Alcuni Teatro Sant’Anna” https://www.facebook.com/AlcuniTeatro a ospitare ogni domenica alle ore 16.30 tutti gli appuntamenti in programma dal 17 gennaio dopo la breve pausa nella programmazione durante le vacanze di Natale.

UN MUST DELLO SPETTACOLO: LE DOMANDE DI LELLO E LELLA Il video dello spettacolo viene interrotto ogni tanto da una coppia di strampalati fenicotteri, i pupazzi Lello e Lella, che pongono facili domande sullo su ciò che accade sullo schermo: i bimbi da casa, armati di foglio e matita, dovranno rispondere e inviare le risposte esatte alla mail eventi@alcuni.it. Tutti coloro che parteciparenno riceveranno, sempre via mail, una sorpresa diversa di settimana in settimana!

CALENDARIO EVENTI GENNAIO E FEBBRAIO "IL TEATRO A CASA VOSTRA" 1. Domenica 17 gennaio - Rosso come Cappuccetto Rosso Lo spettacolo porta l’attenzione sui colori: la loro scelta e i mille abbinamenti che si possono fare sono molto importanti e possono influenzare i modi di fare dei protagonisti. Un bosco di foglie variopinte può far perdere l’orientamento, il colore nero del pelo del lupo sicuramente condiziona il suo comportamento e il principe azzurro, senza mantello azzurro, sarebbe proprio lo stesso? 2. Domenica 24 gennaio - Caccia grossa tra i libri Sappiamo che l’avvento delle nuove tecnologie sta portando a una lenta ma inesorabile riduzione del tempo che i bambini impiegano nella lettura. Il pretesto è fantasioso e fortemente coinvolgente: una curiosa caccia al tesoro dove il pubblico deve decifrare degli enigmi attraverso la soluzione dei misteri che si trovano proprio all’interno delle pagine dei libri. Ogni libro sarà presentato da un breve cartone animato che ne illustrerà il contenuto. 3. Domenica 31 gennaio - La regina dell’acqua I Cuccioli si trovano questa volta a dover interpretare a loro modo la fiaba di Andersen “La regina della neve”. Il coniglio Cilindro interpreterà la parte di Kai e la papera Diva quella di Gerda. Ovviamente a Diva questa situazione non va bene (tra il coniglio e la papera non corre buon sangue!) e farà di tutto per trovare un altro protagonista. La presenza di una perfida Maga convincerà Diva a stare al gioco. 4. Domenica 7 febbraio - Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai! Questo spettacolo - straordinariamente attuale - fa parte di un ciclo di storie scritte da Gruppo Alcuni per la trasmissione televisiva “Eppur si muove” di RAI 2. Il Capi e l’Assistente, con l’aiuto dei loro amici a cartoni animati, raccontano perché la temperatura del nostro pianeta si stia alzando e quali siano i problemi che ne derivano. Protagonista dello spettacolo è un pupazzo di neve, costruito al Polo da tre giovani Eschimesi, che… Si sta sciogliendo! Come fare per salvarlo?