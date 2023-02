Aldo Serena e “I miei colpi di testa”

Mercoledì 8 febbraio al “V” conversazione con “testina d’oro”, il calciatore montebellunese, azzurro e tre volte in scudetto.



Ha indossato le maglie dei più prestigiosi e blasonati club calcistici d’Italia, Inter, Juventus, Milan, Torino, oltre a Bari e Como; ha partecipato a Olimpiadi e Mondiali; ha giocato con Platini, Baggio, Van Basten, Vialli e contro Maradona. Una vita intorno al calcio, da protagonista prima e da osservatore poi (come cronista e commentatore televisivo). Aldo Serena, montebellunese di Mercato Vecchio - ci tiene a precisare “perché le radici sono importanti” - mercoledì 8 febbraio 2023, a partire dalle ore 20:00, sarà al “V” di Valdobbiadene per presentare il suo libro, scritto con il giornalista Franco Vanni e intitolato “I miei colpi di testa”. Nel corso della serata, condotta dalla giornalista Adriana Rasera, Serena intratterrà il pubblico - che potrà cenare insieme a lui - con ricordi e aneddoti della sua brillante carriera calcistica, i derby e gli scudetti, le vittorie e le sconfitte, senza tralasciare l’attualità e dunque i recenti mondiali, gli ingaggi milionari, i recenti fatti di cronaca e, non da ultimo, la pressione esercitata dalle famiglie sui baby calciatori.

Una biografia genuina e schietta raccontata in prima persona la “Tonin”, come lo chiamano i più intimi, che non mancherà di appassionare gli appassionati di calcio, ma non solo; in occasione dell’incontro che rientra nella rassegna “Con la cultura non si mangia” organizzata dall’Hotel Diana di Valdobbiadene, lo chef del “V” ha ideato uno speciale menù per quanti desidereranno vivere l’incontro letterario come un simposio! L’ingresso è libero. Si consiglia la prenotazione. Info: 349 0079322



Nato calcisticamente nel Montebelluna, Aldo Serena esordisce in serie A con l’Inter nel 1978, segnando il suo primo gol contro la Lazio. In seguito giocherà con Como, Bari e Milan in serie B, tornando in A con Inter, Torino e la Juve di Boniperti. Ma, se la sua carriera lo porta a essere girovago, il suo talento procede in linea retta: grazie ai suoi colpi di testa è un giocatore prezioso in area di rigore. Tanti goal segnati e spesso uomo derby. Terminata la carriera di giocatore nel 1993, Aldo Serena inaugura una seconda fase della sua vita, quella in cui veste i panni del telecronista per Mediaset.