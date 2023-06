Alessandro Taverna in concerto per la Giornata europea della musica

Mercoledì 21 giugno, alle ore 20.30, la Chiesa di Santa Croce ospiterà un concerto del pianista Alessandro Taverna.



In occasione della Giornata Europea della Musica, il M° Taverna proporrà “In a tender mood. Viaggio dal Romanticismo europeo all’America del Blues”. Il programma sarà il seguente:



F. Chopin: Andante spianato e Grande Polacca brillante, op. 22

S. Rachmaninov: Etudes-tableaux op. 39, nn. 1, 5, 6, 9

C. Debussy: Clair de lune

F. Liszt/R. Wagner: Isolde Liebestod

F. Liszt: Parafrasi Da Concerto Sul Rigoletto

G. Gershwin: Rhapsody in Blue



Al termine del concerto avrà luogo una conversazione musicale con il pubblico.



Alessandro Taverna si esibisce nelle principali istituzioni musicali internazionali, tra cui Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro La Fenice di Venezia, Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro del Maggio di Firenze, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Grande di Brescia, Sala Verdi di Milano, Auditorium Toscanini di Torino, Fazioli Concert Hall di Sacile, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall e Wigmore Hall di Londra, Philharmonic Hall di Liverpool, Bridgewater Hall di Manchester, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di Berlino, DR Koncerthuset di Copenaghen, Lincoln Center di New York, Meyerson Symphony Center di Dallas, Tokyo Metropolitan Theatre.

Diretto da Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Fabio Luisi, Myung-Whun Chung, Daniel Harding, Michele Mariotti, Daniele Rustioni, Thierry Fischer, Alpesh Chauhan, Michele Gamba, Joshua Weilerstein, Hartmut Haenchen, Pier Carlo Orizio, ha collaborato con prestigiose orchestre quali l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, i Münchner Philharmoniker, la Dallas Symphony Orchestra, l’NHK Symphony Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, la Minnesota Orchestra, la Kremerata Baltica, la Danish National Symphony Orchestra, la Bucharest Philharmonic, l’RTÉ National Symphony Orchestra of Ireland, l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra di Padova e del Veneto.

Si è affermato in prestigiose competizioni internazionali come il Piano-e-Competition negli Stati Uniti, i concorsi pianistici di Leeds, Londra, Hamamatsu, il Busoni di Bolzano, il Premio Venezia, il Premio Arturo Benedetti Michelangeli. Nel 2012 ha ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano il “Premio Presidente della Repubblica”, per meriti artistici e per la sua carriera internazionale.

Iniziati gli studi musicali con Cinzia Francescato nella sua città, Caorle, si è formato con Laura Candiago Ferrari presso la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Dopo essersi perfezionato con Piero Rattalino alla Scuola di Perfezionamento di Portogruaro, ha completato la sua formazione artistica all’Accademia Pianistica di Imola con Franco Scala, Leonid Margarius, Boris Petrushansky e Louis Lortie. Ha conseguito il diploma cum laude all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Sergio Perticaroli e ha completato gli studi alla Lake Como Piano Academy con William Naboré, Fou Ts’ong, Dmitri Bashkirov e alla Hochschule für Musik, Theater und Medien di Hannover con Arie Vardi.

Viene spesso chiamato a tenere masterclass e a far parte di giurie di concorsi. Collabora con RAI Radio 1 FVG. Ha inciso album per le etichette Sony Classical, Somm, Musicom, RaiTrade, Tzadik.



Da aprile 2021 è direttore artistico del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro.