Alì on the road - Serata gourmet per intolleranti al lattosio

In occasione del suo decimo anno di attività a sostegno delle persone intolleranti al lattosio, l'Associazione Italiana Latto Intolleranti, conosciuta come AILI, approda al Ristorante Le Querce di Merlengo di Ponzano della Famiglia Zago, dove il prossimo venerdi 29 Settembre, alle ore 18,30 si svolgerà un evento tra formazione e gusto dedicato all'Intolleranza al Lattosio.

La latto-intolleranza è un'esigenza alimentare importante che, secondo le ultime stime, in Italia condiziona l'alimentazione di una persona su due.

AILI è la prima ed unica associazione italiana a tutela dei latto intolleranti e il suo scopo è quello di sensibilizzare e diffondere la conoscenza della condizione di intolleranza al lattosio, al fine di permettere alle persone che ne presentano i sintomi di continuare a vivere con serenità senza sentirsi diverse.

In occasione del suo decimo anniversario di attività, AILI ha deciso di intraprendere un viaggio On The Road con l'obiettivo di incontrare gli associati di tutta Italia e divulgare i risultati delle ultime ricerche mediche riguardanti l'intolleranza. "Nel corso della serata risponderemo a tutti i dubbi e le domande sul tema - ci dice Maria Sole Facioni, Presidente AILI che sarà presente all'evento - Presenteremo le attività svolte dall'Associazione per poi passare alla cena a buffet interamente senza lattosio preparata dal Ristorante Le Querce, una realtà famigliare che fa parte del nostro progetto Senza Lattosio Fuori Casa da molti anni portando avanti il lavoro con passione".

L'evento, infatti, non poteva che svolgersi a Le Querce, l'unico ristorante in Veneto a rientrare contemporaneamente nei circuiti promossi dall'Associazione Italiana Celiachia (Alimentazione Fuori Casa) e dall'Associazione Italiana Latto Intolleranti (Senza Lattosio Fuori Casa): "Siamo stati i primi a dotarsi di una seconda cucina interna, dove prepariamo i piatti senza glutine e senza lattosio seguendo un protocollo di sicurezza che ci permette di evitare il rischio di contaminazione crociata - afferma Ermanno Zago, chef e titolare assieme ai fratelli della struttura - Da diversi anni, proponiamo un menù gluten & lactose free al fine di permettere a coloro che presentano particolari esigenze alimentari di vivere un pranzo in totale sicurezza e serenità".

Un incontro tra formazione e gusto, un'opportunità per tutti coloro che presentano i sintomi dell'Intolleranza al Lattosio o che vivono con qualcuno che li manifesta, di eliminare ogni dubbio, condividere esperienze e costruire una consapevolezza più solida, ma anche di assaggiare prodotti locali senza lattosio e di gustare una cena in totale serenità.

In questa occasione verrà presentato anche il marchio Apposito registrato dalla Famiglia Zago, che contraddistingue tutti i piatti realizzati nella seconda cucina appositamente dedicata alle preparazioni prive di glutine e lattosio. Garante del rispetto del protocollo di sicurezza interno in fase di acquisto, preparazione e somministrazione delle portate lactose e gluten free, il marchio Apposito è frutto della sensibilità dei fratelli Zago nei confronti di chi manifesta intolleranze alimentari, ma anche e soprattutto di numerosi anni di ricerca e preparazione per capire come gestirle al meglio.

Costo 18 euro, agli iscritti due ricette inedite.

Per maggiori informazioni sull'evento, contattare info.ristorantelequerce@gmail.com - associazioneaili.it