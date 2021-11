L’alimentazione secondo l’āyurveda

“Il cibo è il respiro degli esseri viventi”(Charaka Samhita)



Un viaggio alla scoperta dell’alimentazione secondo l’?yurveda.

L’?yurveda insegna che il cibo è Prana, ovvero forza vitale. Perché il cibo conservi la sua energia però è necessario avere corrette abitudini alimentari. Charaka, il padre dell’?yurveda, elenca 8 fattori fondamentali da tenere sempre presenti affinché il cibo sia per noi nutrimento e non risorsa di tossine.



In quest’incontro a contributo consapevole, potrai finalmente renderti conto di quante azioni inconsapevoli ogni giorno metti in atto mentre mangi, magari anche pensando che siano sane, mentre invece alimentano giorno dopo giorno lo squilibrio del tuo organismo.



Un interessante incontro condotto dalla Dr.ssa Lucia Costa, medico esperto in ?yurveda, che ti aprirà ad una visione sicuramente più consapevole e sana sull’alimentazione!



