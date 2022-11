All’ex Sommariva Viva Vittoria Treviso ospita il pop up di Talking Hands

Sabato 12 novembre alle ore 11.30 il mosaico collettivo di Viva Vittoria Treviso si arricchisce di una nuova

tessera con una mostra delle opere del community work Talking Hands. Lo spazio dell’ex Sommariva in

Corso del popolo, curato da Up APS, si prefigura diventare una finestra verso la citta. Il mosaico non e solo

tessile, ma il fil rouge mira a unire e valorizzare quell’arcipealgo costituito dai diversi soggetti, gruppi

formali e informali, realtà del terzo settore e individui che agiscono nel territorio per il common good.

La collaborazione tra i due progetti nasce dall’incontro tra Fabrizio Urettini, fondatore di Talking Hands,

Rosa De Filippo e Alessia Michielan, a capo di Up – i sogni fuori dal cassetto, l’associazione che per la prima

volta porta Viva Vittoria nella città di Treviso. La liaison è stata evidente fin da subito.

Talking Hands, laboratorio permanente di design e innovazione sociale nato nel 2016, è un progetto che

mira a valorizzare la narrazione della diversità, coinvolgendo il maggior numero di persone con gradi di

esperienza e abilità differenti per permettere ad ognuno di sviluppare nuove competenze. Viva Vittoria Treviso, in quanto opera relazionale condivisa, si pone l’obiettivo di riunire le diverse realtà presenti nella provincia per raggiungere un traguardo collettivo: contrastare la violenza sulle donne.

Fabrizio Urettini ha commentato: «Per un progetto come quello di Talking Hands, la costruzione di una rete

territoriale è fondamentale, specie su istanze che mirano a costruire comunità intorno a un tema come la

violenza di genere e di farlo attraverso una prospettiva intersezionale. La possibilità di entrare in contatto con Viva Vittoria Treviso è molto importante per noi, per continuare a promuovere l’importanza dell’incontro e della diversità».

Alessia Michielan, a nome dell’associazione Up – i sogni fuori del cassetto: «Talking Hands è una realtà che

sentiamo vicina a noi e soprattutto fondamentale per il nostro territorio. Nella provincia di Treviso sono

numerosi i progetti del terzo settore che mirano a costruire un mondo sempre più inclusivo ed equo. Come

Up e come Viva Vittoria Treviso siamo felici di poter fare la nostra parte nella loro crescita».