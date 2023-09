All you can eat - Bigoli edition

A grandissima richiesta, riconfermiamo questa serata per tutto il mese di SETTEMBRE!

Vi aspettiamo quindi ogni MERCOLEDÌ SERA per gustare i nostri bigoli! In questo modo potrete assaporare i nostri torchiati fatti in casa dal 1970, provandoli con diversi condimenti:

Bigoli al ragù d’anatra

Bigoli alla carbonara

Bigoli alla carbonara tartufata

Bigoli con pecorino romano DOP e pepe

L’ideale per passare una serata alternativa con i tuoi amici!

Nel prezzo sono inclusi bigoli a volontà, coperto, acqua e caffè

È consigliata la prenotazione

Vieni a provarli

Ricapitolando:

Quando? Ogni mercoledì sera del mese di settembre

A che ora? A partire dalle ore 19:00

Prezzo? 24 euro (inclusi nel prezzo bigoli a volontà, coperto, acqua e caffè)

Dove? Ristorante da Domenico, via del Fante n. 19, Lovadina di Spresiano (TV)

Per prenotare o chiedere ulteriori informazioni, puoi contattarci al

340 6955820 o via mail

info@ristorantedadomenico.it