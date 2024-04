"Alla ricerca del paradiso" - Mostra personale di Ararat Sarkissian

ARARAT SARKISSIAN

Mostra personale

ALLA RICERCA DEL PARADISO

MUSEO LUIGI BAILO, TREVISO



dal 19 Aprile al 12 Maggio 2024



Questa affascinante esposizione presenta una varietà di creazioni artistiche, tra cui antichi sistemi di scrittura provenienti da tutto il mondo, complesse opere cartografiche e pregevoli Khachkar, libri armeni e dipinti ad olio.

La mostra accompagna l’osservatore in un affascinante viaggio verso dimensioni celestiali. A volte svela il concetto di paradiso, a tratti elusivo ma profondamente desiderato. Altre volte esplora la ricerca di un rifugio ideale, una splendida esistenza immaginata dall’umanità.

Per gli armeni, questo Eden è incarnato dall’Armenia occidentale e rende omaggio anche ai paradisi che svaniscono nell’Armenia orientale.



Il progetto “Alla ricerca del Paradiso” ha attraversato il mondo, incantando persino i cultori dell’arte più esigenti. Particolarmente affascinante è che la ricerca del paradiso è un tema universale condiviso da tutte le nazioni. Come un giornalista americano ha una volta osservato, persino gli europei che hanno scoperto l’America erano alla ricerca del loro proprio paradiso.





Gli armeni hanno un’affinità speciale per l'Italia, in particolare Venezia.

Non è un caso che gli armeni, nella loro ricerca del paradiso, finiscano spesso a San Lazzaro. È proprio a Venezia, che ha avuto inizio la stampa armena, con il primo libro armeno stampato, “l’Urbatagirk”, realizzato nel 1512 da Hakob Meghapart.



L’esposizione “Archetipi” che fece il suo debutto a Erevan nel 1994, gettò le basi per un progetto straordinario che presenta 60 sistemi di scrittura, ciascuno accompagnato dalla sua controparte sonora unica.

A partire dal 1999, questo progetto ha intrapreso un viaggio trionfante in tutto il mondo.

Ha fatto la sua prima tappa a Oxford, seguita da affascinanti mostre e master class a Cipro, Chicago, Singapore, Giordania, Ginevra, Zurigo, Vienna, Iran, Francia, recentemente ha incantato i visitatori in Italia, nel cuore di Venezia, presso il centro d’arte Palazzo Pisani Revedin ed ora a Treviso, presso il Museo Civico: Luigi Bailo.



Secondo Ararat Sarkissian, i sistemi di scrittura sono le pietre angolari delle culture nazionali. Sottolinea il fatto che gli armeni non producevano carta; invece, la acquistavano, la pulivano e la lavoravano. Con ogni iterazione, la carta creata da Ararat Sarkissian guadagna nuovi strati e condivide nuove narrazioni. L’artista apprezza in particolare la descrizione fornita dal critico d’arte americano Aydin Small, che ha definito il suo stile creativo come “memoria culturale”. Indubbiamente, è questa memoria culturale che offre un viaggio affascinante che abbraccia l’arte e la storia in tutte le direzioni.



Il mistero che avvolge il legame di Ararat Sarkissian con Venezia è affascinante. Nato a Gyumri, una città industriale simile a Venezia nel suo spirito e carattere unici, entrambe le città, purtroppo, si sono trasformate in destinazioni turistiche, con gran parte delle loro popolazioni originali che se ne sono andate. Ararat Sarkissian dipinse il

suo “Lendutas” anni fa, tratto dagli esempi delle “Vedute” (paesaggi veneziani) creati dagli artisti veneziani. Riflette su come, seguendo gli esempi di artisti come Canaletto, abbia avvertito la profonda somiglianza e grandezza di entrambe le città, descrivendole come incredibilmente belle e desiderose di essere preservate.



La installazione "Storia degli Armeni" rappresenta un riferimento e una ricreazione dei 6 volumi dal medesimo titolo stampati nel periodo sovietico. Quest'opera riverbera il sentimento di un rumore ovattato derivante da un'impressione non chiara che ha colpito l'artista durante la lettura, e la realizzazione di come politica e autorità possano influenzare la documentazione storica delle nazioni.

Come un'ideologia plasmi e sottolinei ciò che è utile in un determinato periodo e ciò che si perde tra le pagine. Lo schermo racchiuso nell'installazione a forma di libro mostra costantemente solo un rumore statico, il che enfatizza la sensazione confusa dell’autore.



L’esposizione “Croci di pietra” è un personale omaggio all'arte della croce di pietra.

Si tratta anche di uno sforzo per focalizzare l'attenzione internazionale sulla distruzione sistematica e continua delle pietre della croce in vari territori confinanti con l'Armenia. Nel 2006, dopo un attacco particolarmente atroce e ufficialmente autorizzato alla distruzione della croce di pietra avvenuto in una terra non lontana da dove vivo, la mia risposta iniziale di tristezza e indignazione mi ha portato a intraprendere il presente progetto. Ho continuato a ricreare minuziosamente 36 croci di pietra che furono rase al suolo, tentando di dare a questi monumenti scomparsi una nuova prospettiva di vita attraverso la pittura e la carta fatta a mano. Ho scelto il numero 36 perché richiama il numero sacro delle lettere dell'alfabeto armeno. E ho deciso di fornire una traiettoria visiva di ciò che queste pietre crociate hanno attraversato: dalla sopravvivenza alla distruzione fino a una forma di rinascita su carta come apparivano una volta, quando furono scheggiate e fatte a pezzi, e quando divennero i miei amati compagni nel mio studio.



Ararat Sarkissian è un artista onorato dalla Repubblica di Armenia.

E’ membro dell’Accademia Europea di Scienze Naturali e Associazione Internazionale d’Arte.

Nel 2013 ha presentato l’Armenia alla 55 Biennale d’Arte di Venezia, all’isola di San Lazzaro, Venezia.

L’arte di Ararat Sarkissian esprime la conservazione dell’esperienza, dell’identità e della memoria. ll lavoro di Sarkissian, postmoderno, concettuale e in parte astratto, fa riferimento a culture antiche; quindi non solo all’importante tradizione medievale armena e ai manoscritti miniati ma anche all’arte più ampia dell’Europa medievale e rinascimentale.



Alcune mostre personali:



- Permanent exhibition, Armenian Street Foundation Museum,

and 11.12 Gallery, Singapore

- Harvest Gallery, Glendale, California, USA

- Tufenkian Gallery, Los Angeles, USA

- Vicki Hovannesian Contemporary Art Gallery, Chicago, USA

- Signs & Icons, National Gallery of Armenia, Yerevan, Armenia

- Archetypes, Gallery Lobby, Nicosia,Cyprus

- Focus Armenia, Halle, Germany



Alcune mostre collettive:

- Art Innsbruck, Innsbruck, Austria

- Armenian Contemporary Art, Annexis Gallery, Zurich, Switzerland

- Contemporary Armenian Artists, University of Kassel, Germany

- Bergen Community College, Armenian Genocide Exhibition, New Jersey, USA

- I Colori Dell’ Armenia, Castel Sant Angelo, Rome, Italia

- Art Contemporaine d’Arménie, Orangerie du Luxembourg, Paris

- TGAA Marzuki Gallery Chicago,USA

- Multitude, Artists Space, New York,USA

- Stream of Fire: New Art From Armenia, Jordan National Gallery, Amman

- Les chants de la mer, Musée Cantini, Marseille,France

- Palais des Congrès et de la Culture, Le Mans,France

- Japan International Artists Society + Soviet Artists, Tokyo, Japan



- 44° GROLLA D’ORO 2023 Premio Internazionale di Pittura, Scultura e Fotografia, Treviso, Italia