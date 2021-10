Centro della famiglia, martedì sera l'incontro: "L'allattamento oggi"

Continua il ciclo di incontri promossi e organizzati dal Centro della famiglia di Treviso per il "Mese del bambino" che, fino al 3 novembre, accompagnerà i genitori ad approfondire temi centrali nella crescita della coppia e dei bambini.

Martedì 12 ottobre alle ore 20.30, al Consultorio familiare di via San Nicolò 60 a Treviso, l’incontro dedicato a “L’allattamento oggi: sostenere e difendere la prima forma di nutrimento del bambino”. La serata di formazione dedicata ai futuri genitori e genitori, con la dottoressa Ilary Padovan e l’ostetrica Giulia Fornasier, verterà sui benefici dell’allattamento per mamme e bambini e sui falsi miti legati a questa pratica naturale. Prevista la duplice modalità di partecipazione: in presenza (con Green Pass) e online, in diretta nei profili social. La prossima settimana, il 19 ottobre, incontro con lo psicoterapeuta Francesco Forcolin, la ginecologa Elena Ramilli e la psicoterapeuta Veronica Gallo per affrontare il tema del cambiamento fisico, emotivo e relazionale nel percorso genitoriale.

