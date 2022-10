Rassegna "Paesaggi che cambiano": ecco le proiezioni di "Alpinestate" e "Cordiali saluti dall’Antropocene"

Mercoledì 26 ottobre saranno proposte due proiezioni in collaborazione con Trento Film Festival: Alpinestate di Michele Trentini (Italia, 2022, 30’), sostenuto da CAI Gruppo Terre Alte (Comitato Scientifico Centrale), e Cordiali saluti dall’Antropocene di Lucas Ackermann (Svizzera, 2021, 14’), due film che mettono al centro dell’attenzione il nostro rapporto con la natura e il paesaggio. Interverranno Rosanna Stedile (Trento Film Festival), Michele Trentini (regista), Mauro Varotto (Università di Padova, CAI Gruppo Terre Alte Comitato Scientifico Centrale).

Alpinestate

La pandemia ha mutato il nostro rapporto con il paesaggio, ne abbiamo avuto nostalgia, lo abbiamo riscoperto e vissuto soprattutto durante il tempo estivo. Attraverso una serie di “inquadrature-visioni” il film rappresenta un invito a cogliere la meraviglia e la complessità in alcuni paesaggi alpini della contemporaneità, riflettendo sulla nostra relazione spesso “mediata” o “artefatta” con la natura.

Cordiali saluti dall’Antropocene

Premio Antropocene MUSE al Trento Film Festival 2022.

Quattro giovani esplorano, contemplano e, in forma di lettera, dicono addio a luoghi della natura che significano molto per loro. Foreste, montagne, ghiacciai e laghi di una bellezza travolgente si susseguono, come cartoline che tentano vanamente di fissare questi paesaggi, nei quali civiltà e natura si incontrano e i confini si confondono, presto destinati a cambiare a causa dei disastri climatici di cui questa generazione sarà inevitabilmente testimone.

Auditorium spazi Bomben, Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7, Treviso.

Ingresso 5 euro. Prevendita: Fondazione Benetton, da lun a ven ore 9–13, 14–17.