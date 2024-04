Alt Begale bon Tzimbarn - Antico Troi dei Cimbri

L'escursione ripercorre antichi sentieri dei cimbri che dalla piana del Cansiglio arrivano fino ai pascoli meravigliosi di Pian dell'Erba.



Ci immergeremo nei boschi di faggio colonnari che in questo periodo mostrano il verde brillante delle loro foglie appena spuntate. Arriveremo fino ai pascoli di mezzomiglio di Fregona e Cadolten dove potremo consumare il nostro pranzo al sacco (a carico dei partecipanti) per poi tornare in piana concludendo il nostro sentieri ad anello.



RITROVO: ore 9.30 presso il parcheggio di fronte il bar Genziana in Cansiglio (TV)



LUNGHEZZA: 10,5 Km circa



DISLIVELLO: 500 m circa



DURATA: 4,5 ore circa (comprensive di soste per spiegazione e pranzo al sacco)



COSTI: 20 euro adulti, 10 euro ragazzi tra i 17 e i 6 anni, gratis sotto i 6 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT.



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)



CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com



NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarponi o scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia. Consigliati i bastoncini da trekking. Portare adeguata scorta d'acqua, pranzo al sacco e snack. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE



I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.