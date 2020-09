Altavia dei Pionieri - Start Day 2020

"Il prossimo 20 settembre 2020 proveremo a completare per la prima volta la nuova Altavia dei Pionieri, percorrendola per intero in un solo giorno. Vogliamo presentarla in grande stile, è questo lo Start Day 2020 - dichiara la guida turistica Aron Lazzaro, uno degli organizzatori dell'evento - Il giro totale è stimato in circa 70 km, con un dislivello positivo di oltre 5200 metri. Con un ristretto gruppo di amici tenteremo di compierlo per intero in giornata, partendo alle ore 5 di domenica 20 dalla piazza di San Martino di Castrozza (TN)". Si tratta quindi di un anello completo intorno alle Pale di San Martino, con un tragitto che passerà anche per il territorio bellunese, ma non una skyrace aperta al pubblico, solo un evento inaugurale e di promozione di questa nuova via in montagna.

"Avremo degli amici lungo il percorso che ci aspetteranno e ci sosterranno, alcuni di essi percorreranno dei tratti insieme a noi, dandoci la carica, condividendo questo momento particolare. Compiremo l’anello in totale autonomia e ringraziamo per questo gli sponsor che ci hanno sostenuto in questa idea, con materiali e logistiche organizzative, nonché con alimentazione contenente nutrimenti specifici ed energetici. Un grazie di cuore quindi alla Brooks, alla Roby Sport Belluno, a Mindfullenergy e a TS Italia Astronomy" concludono gli organizzatori.