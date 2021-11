Il ritmo irresistibile degli Alti & Bassi sul palco del VivaVoce 21

Ritorno in scena per il VivaVoce A Cappella Festival dopo la pausa dello scorso 20 novembre in ricordo di Marco Andrioletti. Si riprende nello storico palco dell’Auditorium Sant’Artemio, sede della Provincia di Treviso, sabato 27 novembre alle 20.45. Protagonisti della serata saranno gli Alti & Bassi, storico gruppo milanese da sempre riconoscibile per il suo stile trascinante e una vera vocazione per il popjazz italiano: due elementi che sapranno conquistare un pubblico ampio di appassionati e curiosi. Il quintetto è già molto noto agli appassionati del VivaVoce Festival, che sicuramente ricorderanno la loro memorabile esibizione trevigiana del 2014.

“Riportare gli Alti & Bassi al VivaVoce Festival è sempre un grande piacere” – afferma Andrea Trevisi, Direttore Artistico del Festival – in quanto sono uno dei gruppi maggiormente graditi dal pubblico: lo dimostra il fatto che, dopo averli ospitati già nel 2014 ed essere stati tra i protagonisti della XVI edizione svolta online, registrando un record di interazioni e visualizzazioni sui social, hanno conquistato, nel 2017, del Premio del Pubblico all'Italian A Cappella Summit nell'ambito del VivaVoce International A Cappella Festival di Treviso”.

Le cinque voci milanesi si formano nel 1994, anno in cui è nata una favolosa carriera che li ha lanciati sui palchi di tutta Italia e anche all’estero, portando nel mondo il meglio della musica del nostro Paese. A Treviso saranno ospiti nella terza e penultima data del festival, sabato 27 novembre alle 20.45 all’Auditorium del Sant’Artemio sede della Provincia di Treviso, dove li aspetta un pubblico già molto numeroso tra appassionati e curiosi neofiti. Lo spettacolo degli Alti & Bassi è un mix di intrattenimento, musica e cultura, con un repertorio che spazia tra i classici intramontabili e loro proposte musicali. Il gruppo costruisce le proprie armonie esclusivamente con la voce, senza far uso di strumenti ma imitandone all’occorrenza alcuni come batteria, basso, fiati, chitarre e così via ottenendo un impasto vocale unico. Per l’ultima data in programma di sabato 4 dicembre, sempre all’auditorium della provincia, sono attesi i SeiOttavi, vivacissimo ensemble palermitano. Tutti gli appuntamenti sono aperti a una platea ampia di ascoltatori, dagli appassionati agli esperti ma anche a tutti coloro che sono incuriositi da questo genere eclettico e vivace. Con i migliori gruppi vocali italiani la cultura musicale è tornata a farsi sentire a Treviso e promette di conquistare un pubblico che atteso a lungo per ascoltare buona musica cantata dal vivo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

· Sabato 6 novembre 2021 – Mezzotono

BHR Hotel Treviso, Quinto di Treviso, ore 20.45

· Sabato 13 novembre 2021 – Rebel Bit

BHR Hotel Treviso, Quinto di Treviso, ore 20.45

· Sabato 27 novembre 2021 – Alti & Bassi

Auditorium Sant’Artemio, Treviso, ore 20.45

· Sabato 4 dicembre 2021 – SeiOttavi

Auditorium Sant’Artemio, Treviso, ore 20.45

INFO E PRENOTAZIONI

Tel. 389.5771284 - ticket@vivavoce.tv

Maggiori informazioni e Programma dettagliato del Festival sul sito www.vivavoce.tv.