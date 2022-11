Contrasto delle truffe agli anziani, incontro con i carabinieri

Il fenomeno delle truffe online è in crescita. Così come continuano a verificarsi nel territorio tentativi di truffa di vario tipo. Dai finti incaricati del Comune che tentano di farsi aprire le porte di casa per derubare gli anziani fino alle telefonate allarmistiche con cui i truffatori avvisano i genitori che loro figlio è in pericolo dopo un incidente e, giocando sulla paura, chiedono il versamento di soldi per liberarlo dai guai. Il Comune di Altivole ha organizzato un incontro dal titolo “Contrasto alle truffe agli anziani”, in programma mercoledì prossimo 16 novembre alle 17 nella Sala Consiliare. Nell’occasione interverrà il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelfranco Enrico Zampolli, per diffondere le informazioni utili a difendersi dal rischio di cadere vittima di truffe. «L’appuntamento fa parte del 1° ciclo d’incontri dei “Mercoledì d’argento” per i cittadini della terza età», comunica la Sindaca Chiara Busnardo. «Il programma spazia dalla prevenzione delle truffe all’identità digitale fino alle tematiche del benessere, longevità e socialità. L’incontro con il Comandante dei Carabinieri Maggiore Zampolli, in particolare, può essere utile a tutti noi, per capire come tutelare al meglio i nostri cari». Tra le truffe di cui è stata vittima un pensionato di Altivole, ma che può capitare a tutti, quella dello specchietto, per cui si viene accusati ingiustamente di aver rotto lo specchietto di un’auto da un impostore, sentendosi in dovere di consegnargli dei soldi per risarcire il presunto danno. Il fenomeno delle truffe online, invece, riguarda indistintamente giovani e anziani. Il caso più recente è quello che ha visto vittima una 39enne, cha ha pagato 3900 euro per un cane a dei truffatori che si sono resi irreperibili. Per info ed iscrizioni agli incontri, ad ingresso libero: tel. 04239182