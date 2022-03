Sabato la festa dei nuovi nati ad Altivole

Si terrà sabato 19 marzo alle 10.30 nella Piazzetta della Biblioteca Comunale di Altivole, via Roma 21, la seconda edizione della festa dei nuovi nati, che nel 2021 sono stati 73, in aumento rispetto ai 50 del 2020. “L’iniziativa coincide con la 2^ Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati promossa nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, a cui abbiamo scelto di aderire per contribuire a diffondere le buone pratiche di gentilezza”, ricorda la Sindaca Chiara Busnardo. “Sarà l’occasione per condividere le attenzioni dell’amministrazione per le politiche familiari. Il primo gesto di gentilezza verso i nuovi nati è il dono di un Kit Nascita, che viene consegnato come segno di benvenuto all’atto di iscrizione all’ufficio anagrafe. Il Kit contiene un libretto informativo su tutti i servizi comunali dedicati alle famiglie, i bonus e le agevolazioni dei vari enti, un libretto Nati per Leggere e un cuoricino realizzato a mano dalle volontarie uncinettine del nostro Spazio Donna”. La Consigliera con delega alle Politiche Giovanili Maddalena Andrici, nominata Consigliera alla Gentilezza, anticipa che “durante la festa sarà consegnata una piccola pianta di ulivo alle famiglie, oltre alla chiave della gentilezza, seguendo il cerimoniale previsto dalla Giornata Nazionale della Gentilezza con linguaggio child friendly condiviso con tutti i Comuni”. Tra le tante iniziative organizzate dal Comune a supporto delle famiglie, i corsi Mamma e Papà, le letture animate per bambini, l’Albo baby sitter, i laboratori pomeridiani per bambini, lo spazio compiti, le borse di studio per studenti meritevoli.