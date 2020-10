Torna domenica la 2^ Camminata ad Altivole: nuovo percorso per runner lungo 20 km

Torna domenica la seconda edizione della “Camminata ad Altivole”. La principale novità è il nuovo percorso per runner lungo 20 km. «Quest’anno per andare incontro alle esigenze della comunità sono stati organizzati due percorsi», comunica il sindaco Chiara Busnardo. «Alla tradizionale “percorso famiglia”, passeggiata facile di circa 8 km adatta a tutti, anche con passeggini e amici a quattro zampe, si aggiunge quest’anno un percorso più lungo dedicato ai più sportivi, 20 km alla scoperta delle bellezze del nostro territorio comunale». Il ritrovo è domenica alle 8 nell’area del comitato festeggiamenti in via Prae, previste partenze scaglionate: alle 8.30 per il percorso “runner”, alle 8.45 per il percorso “famiglia”. Grazie all’aiuto del Gruppo Alpini di Altivole ci sarà un punto di ristoro. L'obbiettivo della manifestazione, organizzata dal gruppo “Salute e Stili di Vita” in collaborazione con il Comune, è sia promuovere il movimento e uno stile di vita sano, rendendo partecipi tutti coloro che abbiano voglia di passare una domenica mattina all'area aperta, sia scoprire la bellezza del territorio, percorrendo stradine e scorci immersi nella natura. Tutta la manifestazione è organizzata nel rispetto delle disposizioni anti Covid. I partecipanti dovranno presentarsi all’evento muniti di mascherina; si chiede di dotarsi in autonomia di bottigliette o borracce d’acqua. Iscrizione obbligatoria al costo di 2 euro, gratis sotto i 12 anni. Le iscrizioni sono obbligatorie accedendo a questo link.

Per informazioni telefonare al n: 0423918380 o scrivere a: biblioteca@comune.altivole.tv.it