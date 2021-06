Presentato il Queen’s Music Time Festival

È stata presentata la quarta edizione del Queen’s Music Time, il festival dedicato alla Regina Cornaro che fece di Altivole il luogo di incontro per i grandi artisti, filosofi e letterati dell’epoca rinascimentale. Mentre i giovani musicisti possono perfezionare la propria arte con la guida dei professionisti durante le masterclass, la novità di quest’anno sono i due concerti live nei ristoranti altivolesi, per festeggiare la zona bianca con la musica live. Il primo appuntamento aperto al pubblico è martedì 8 giugno alle 18 al Ristorante “Ai Galli” di Caselle di Altivole (8 giugno) per un “apericena” con l’intrattenimento musicale. Protagonista del “The Real Cornaro’s Ensamble”, l’orchestra formata dai docenti del seminario. Si esibiranno la cantante Rita Bincoletto con il chitarrista Charly Bertolotto, il pianista Paolo Vianello, il saxofonista Walter Vitale, Filippo Tantino al contrabbasso e Simone Gerardo alla batteria, tutti docenti del seminario. «Nel repertorio i grandi brani dell’intrattenimento internazionale, da Stevie Wonder a Michael Jackson, con immancabili brani dei Beatles ma anche momenti di musica italiana e caraibica», anticipa il maestro Bertolotto. (Ingresso con prenotazione, tel. 0423566037). Il secondo appuntamento con il concerto della Real Cornaro’s Ensamble è venerdì 11 giugno alle 20 al Ristorante Alla Colombera di Altivole (ingresso con prenotazione). Il gran finale vedrà poi i giovani e gli artisti assieme nell’ideale conclusione di un percorso di crescita e creatività: appuntamento sabato 12 giugno alle 21 nella piazzetta della biblioteca di Altivole per il concerto con i partecipanti al seminario e la presentazione del tour virtuale del Barco della Regina Cornaro.

Tra i docenti del seminario c’è il pianista Paolo Vianello, eclettico musicista che suona in molti palcoscenici del mondo e si è esibito con celebri artisti tra cui Pietro Tonolo, Gianni Morandi, Gino Paoli (insegnerà pianoforte, tastiere, musica d’insieme). La cantante Rita Bincoletto, appassionata d’improvvisazione sia in ambito jazz che in simbiosi con altri tipi d’arte come la danza, esibitasi anche nel progetto Movin’ in the city di Biennale Danza, insegnerà canto e musica d’insieme. Terrà lezioni di batteria e musica d’insieme il batterista Simone Gerardo, che ha all’attivo collaborazioni artistiche e televisive con Franco Cerri, Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Ivana Spagna e molti altri big. Ci sarà il chitarrista Carlo (Charly) Bertolotto, musicista di formazione jazz con spiccato riferimento all’ambiente etnico, che suona nei club, teatri, festival e rassegne in Italia, Brasile e Croazia collaborando con vari artisti italiani e stranieri: guiderà gli allievi con la chitarra, le percussioni brasiliane e la musica d’insieme. Insegnerà invece sax, clarinetto e musica d’insieme il saxofonista Walter Vitale, che ha collaborato con musicisti come Marc Abrams, Marco Brioschi, Julian Oliver Mazzariello. Il bassista Filippo Tantino, che compare in molti dischi dei più vari generi musicali e ha suonato, tra gli altri, con Maurizio Caldura ed Enrica Bacchia, insegnerà basso e musica d’insieme.