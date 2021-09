Visite guidate a Tomba Brion

Indirizzo non disponibile

Sarà l’Architetto Guido Pietropoli, Direttore dei lavori di restauro del Memoriale Brion e storico collaboratore di Carlo Scarpa, a raccontare curiosità e aneddoti legati al monumento di San Vito di Altivole e al suo restauro, durante le visite guidate programmate dal Comune. “I tour guidati al Memoriale Brion rientrano nel progetto di promozione del territorio che richiama il titolo del docufilm Le Voyage d’Or”, comunica la Sindaca Chiara Busnardo. Le visite sono in programma per tre sabati: il 18, il 25 settembre e il 2 ottobre, inizieranno alle 17 per concludersi alle 19.30.

INFO

Ingresso a pagamento: 5 euro a persona al di sopra dei 16 anni. Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria via telefono allo 0423/918381-80 entro il giovedì della settimana interessata. Green pass obbligatorio. In caso di maltempo la visita guidata sarà annullata.