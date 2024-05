La qualità della vita nella malattia di Alzheimer e nelle altre demenze: strategie multidimensionali nella cura dei pazienti…e dei loro caregiver

Le demenze, in primis l’Alzheimer, rappresentano la malattia più diffusa al mondo, la vera malattia del secolo, tenuto conto del progressivo invecchiamento della popolazione. Colpisce il 5% delle persone con più di 60 anni e in Italia si stimano circa 500.000 malati. Le diagnosi piombano sulle famiglie come uno tsunami: da un lato il dolore nel vedere la persona dimenticare e confondere anche le operazioni più banali, fino agli affetti più cari; dall’altro la difficoltà nel gestire una malattia così complessa, fin dalle operazioni più semplici, come la cura personale o l’alimentazione. Le strade sono due, in genere. Chi può gestire in famiglia il proprio caro (spesso con l’aiuto di assistenti e badanti) e quanti, per mille motivi, devono ricorrere alle RSA. L’obiettivo, però, non deve cambiare: il benessere della persona affetta da demenza e quello del suo caregiver.

L’I.P.A.B. Casa Gino e Pierina Marani vuole dare un aiuto concreto su questo tema sempre più attuale e pressante, proponendo strade diverse per poterlo affrontare, anche nelle strutture. Venerdì 3 maggio 2024, a partire dalle 15, a Villa Giovannina di Villorba (TV), metterà a confronto diversi professionisti-esperti nel convegno dal titolo: “La qualità della vita nella Malattia di Alzheimer e delle altre demenze: strategie multidimensionali nella cura dei pazienti… e dei loro caregiver”.

Lo scopo è quello di presentare e discutere, su presente e futuro, le diverse strategie per migliorare l’approccio al disturbo neurocognitivo e alle demenze, attraverso esperti e professionisti del sistema sanitario veneto, riportando al centro del dibattito il rispetto della dignità umana della persona con demenza. Anche per abbattere lo stigma che circonda la malattia e sensibilizzare i cittadini, rendendoli informati e consapevoli sulle conseguenze che incidono fortemente nella vita della persona con demenza e della sua famiglia.

La presidente di Casa Marani, DANIELA ZAMBON, nell'aprire i lavori, darà anche qualche interessante dato sull'incidenza delle demenze nelle RSA.

Tra i relatori c’è MICHELA MORUTTO, moglie di uno dei più giovani malati di Alzheimer, padre di due ragazzini ancora piccoli. Da tempo ha reso pubblica la sua battaglia per continuare ad essere famiglia.



A sostenerla, nel percorso, il dottor FERDINANDO SCHIAVO, neuro-geriatra. Già 10 anni fa, nel suo libro “Malati per forza” sosteneva l’uso di altre terapie, al di là di quella farmacologica.

Al medico di base il difficile compito di arrivare alla diagnosi e di indirizzare le famiglie verso il percorso migliore. Il dottor MASSIMO PISCIOTTA è anche presidente dell’Associazione Alzheimer di Riese Pio X. .

Quali sono gli strumenti legislativi ed economici che hanno le famiglie per sostenere il difficile percorso di cura per i loro cari? Ne parlerà SONIA BRESCACIN, presidente della Commissione Sanità della Regione Veneto.



L’aspetto psicologico è fondamentale per affrontare la sfida dell’Alzheimer, per il bene dei pazienti e per quello dei loro caregiver, siano i parenti più stretti o le strutture a cui sono affidati. La dottoressa ANNA PAOLA PRESTIA darà delle ‘Istruzioni per l’uso’.



In tutto questo contesto cosa ci riserverà il futuro? IVANA MARIA PADOAN epistemologa e docente all’Università di Ca’ Foscari, farà un focus su come sta cambiando la società e come può il volontariato contribuire alla trasformazione.



Il convegno, che si svolgerà in forma di talk-show, sarà gratuito e aperto alla popolazione.